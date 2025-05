Grande Fratello, Shaila Gatta è una furia contro gli Shailenzo: "Nel 2025 ancora giudicata per uno spacco?"

Shaila Gatta ha deciso di rispondere alle critiche con il linguaggio che sente più suo: la musica. Dopo la sua partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello, dove aveva vissuto una relazione intensa con Lorenzo Spolverato poi conclusa durante l'ultima puntata del reality, la ballerina napoletana è finita nel mirino degli hater. In tanti, sperando che la sua storia con Lorenzo continuasse anche fuori dalla Casa, non hanno preso bene la sua decisione di chiudere il capitolo sentimentale.

Gossip, odio e fake news: la replica musicale di Shaila

L'ex velina non è rimasta in silenzio. Con una risposta tagliente, trasformata in rapper per l'occasione, ha lanciato un messaggio chiaro e potente a chi l'ha attaccata con insulti e giudizi: "È passato più di un mese e ancora non mi sono ripresa, metto un post e tu mi insulti, cos'hai passato? Puoi non essere d'accordo su una scelta che ho fatto, ma tu hai la tua vita e non sei un giudice".

Con rime dirette e un tono deciso, Shaila ha denunciato il clima d'odio crescente, soprattutto contro le donne, che troppo spesso vengono criticate per le loro scelte personali o l'aspetto fisico: "Nel paese in cui viviamo alla gogna c'è la donna giudicata in ogni caso, pure per una minigonna. Nel 2025 giudicata per uno spacco, vorresti mettertelo tu il vestito e pure il tacco".

Il confronto tra Shaila e Lorenzo

Non sono mancate frecciate ai gossippari, accusati di cavalcare le polemiche e diffondere fake news per ottenere visibilità: "Se prima ci stavo male ora mi faccio due risate quando leggo le fake news di gossipari acchiappa like... mi dispiace cucciolini, io leggo solo Il Mattino".

Il suo sfogo si è poi concluso con una riflessione carica di orgoglio, in cui rivendica il diritto di essere vista per ciò che è, al di là della storia d'amore vissuta sotto i riflettori: "Tutti a repostare la frase più emotiva, sempre pronti a farmi la morale. Ho 30 anni di vissuto riprodotti nel mio cuore, il vostro pensiero principale è associarmi solo all'amore" e poi "la cattiveria viene e va come l'acqua con il sapone, mangiatevi questo limone".