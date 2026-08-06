Mattia Scudieri e Grazia Kendi si sono lasciati: "Non è mai stato sincero con me"

Dopo essersi conosciuti al Grande Fratello e aver iniziato la loro relazione lontano dalle telecamere, Mattia Scudieri e Grazia Kendi hanno annunciato la rottura con due messaggi pubblicati sui social.

Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata la conferma: Mattia Scudieri e Grazia Kendi non sono più una coppia. I due ex protagonisti del Grande Fratello, che si erano conosciuti nella Casa e avevano iniziato la loro relazione una volta terminato il reality, hanno annunciato la rottura con due comunicati pubblicati sui social. Se da una parte Mattia ha invitato i fan a rispettare la loro privacy, dall'altra Grazia ha affidato ai social uno sfogo carico di amarezza, lasciando intendere che la decisione sia arrivata all'improvviso e accusando l'ex di non essere stato sincero con lei.

La separazione, tuttavia, non arriva di punto in bianco per chi seguiva la coppia. Da diverse settimane, infatti, Mattia e Grazia non comparivano più insieme sui social, mentre negli ultimi giorni erano circolate anche alcune segnalazioni che vedevano Scudieri in compagnia di un'altra ragazza.

La versione di Mattia Scudieri sulla fine della relazione

Il primo a rompere il silenzio è stato Mattia Scudieri, che ha spiegato come la decisione sia arrivata dopo un periodo di riflessione vissuto lontano da Grazia. "È giusto che lo sappiate, visto che da circa un mese me lo chiedete continuamente, sia a me che a Grazia. Io e Grazia non stiamo più insieme. In questo ultimo mese ci siamo presi del tempo e della distanza per cercare di capire tante cose che, purtroppo, tra noi non stavano funzionando.

Grazia e Mattia

E poi: "Dopo averci riflettuto a lungo, abbiamo deciso di intraprendere strade diverse. Vi chiedo, però, una sola cosa: rispetto. Sia nei miei confronti che nei confronti di Grazia. Le relazioni possono finire e fa parte della vita, ma questo non deve diventare un motivo per ricevere insulti o giudizi".

Lo sfogo di Grazia Kendi tra dolore e amarezza

Poco dopo è arrivata anche la replica di Grazia Kendi, che ha scelto di non entrare nei dettagli della vicenda ma ha lasciato trasparire tutta la sofferenza per la fine della relazione. Le sue parole sembrano inoltre suggerire che la decisione sia stata presa da Mattia e lasciano intendere una forte delusione nei suoi confronti.

"Non ho intenzione di esprimermi a riguardo. Ho sofferto e continuerò a soffrire, perché pensavo di aver trovato finalmente un amore vero e duraturo e mi è crollato il mondo addosso. Vi chiedo di non farmi domande perché non sarò in grado di rispondere, vi chiedo di non mettere il carico da 90 cominciando a dirmi che il karma gira, che dovevo aprire gli occhi prima e che questa persona non è mai stata sincera con me".

"So io cosa ho provato in questa relazione e cosa purtroppo ci ha distrutti, ma quando manca il coraggio di riprovarci a volte si lasciano le cose in sospeso, perché è più comodo - e infime - Non a tutti basta l'amore. Lasciatemi nelle mie illusioni perché sto meglio così."