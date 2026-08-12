Shaila Gatta, nuova frequentazione? Spunta il nome del figlio di un ex allenatore del Torino

Dopo la fine della storia con Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta sarebbe stata accostata a un nuovo ragazzo. Alcune coincidenze social avrebbero alimentato le indiscrezioni.

Shaila Gatta potrebbe aver iniziato una nuova frequentazione. Dopo la fine della relazione con Lorenzo Spolverato, conosciuto durante il percorso al Grande Fratello, l'ex ballerina di Amici è tornata al centro dell'attenzione per alcune indiscrezioni sulla sua vita sentimentale.

La storia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato aveva appassionato il pubblico del reality, ma il rapporto si era concluso proprio nella finale dello show. Negli ultimi mesi, alcuni fan avevano ipotizzato un possibile riavvicinamento tra i due, ma le segnalazioni più recenti sembrerebbero raccontare una situazione diversa.

Shaila Gatta e la possibile nuova frequentazione

Secondo alcune indiscrezioni circolate sui social, Shaila Gatta avrebbe iniziato a frequentare un nuovo ragazzo. Il nome finito al centro dei rumors è quello di Simone Camolese, figlio di Giancarlo Camolese, ex allenatore del Torino nei primi anni Duemila.

Shaila Gatta

Al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale sulla natura del rapporto tra Shaila e Simone. A far nascere le ipotesi sono soprattutto alcune coincidenze notate dagli utenti sui social network.

Tra gli elementi segnalati ci sarebbero contenuti pubblicati dai due in momenti ravvicinati e riconducibili alla stessa location. Un dettaglio che avrebbe attirato l'attenzione dei fan riguarda inoltre un paio di occhiali che Shaila avrebbe indossato in uno dei suoi contenuti e che sarebbero appartenuti a Simone.

Gli indizi sui social

Le indiscrezioni sono state raccolte anche da Deianira Marzano, che in occasione del 30esimo compleanno di Shaila Gatta aveva riportato alcune segnalazioni ricevute dai chi la segue su Instagram.

Una follower dell'esperta di gossip avrebbe raccontato di aver notato Shaila e Simone nello stesso luogo, evidenziando inoltre alcune coincidenze nelle rispettive storie Instagram. La location indicata nelle segnalazioni sarebbe il Relais Masseria Caselli, struttura turistico-ricettiva situata a Carovigno, in provincia di Brindisi. I contenuti pubblicati dai due avrebbero mostrato elementi riconducibili allo stesso posto.

Per il momento, però, è importante sottolineare che si tratta esclusivamente di indiscrezioni e coincidenze social. Non è arrivata una conferma da parte di Shaila Gatta né da Simone Camolese riguardo a una relazione o a una frequentazione.

I dettagli emersi online hanno comunque riacceso la curiosità dei fan dell'ex concorrente del Grande Fratello, soprattutto dopo le recenti ipotesi di un possibile ritorno di fiamma con Lorenzo Spolverato. Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, per Shaila Gatta si tratterebbe dunque di un nuovo capitolo della sua vita sentimentale dopo la relazione nata davanti alle telecamere del reality.