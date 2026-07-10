Grande Fratello, tre edizioni in un anno? L’ipotesi di Pier Silvio Berlusconi

Il Grande Fratello non sembra avere alcuna intenzione di prendersi una pausa. Anzi, nella strategia Mediaset il reality continua a occupare uno spazio centrale, al punto che Pier Silvio Berlusconi non avrebbe escluso una nuova edizione già nella primavera del 2027. Una prospettiva che, se confermata, porterebbe Canale 5 a una vera maratona televisiva: tre stagioni del programma nell'arco di circa 12 mesi.

Grande Fratello, l'ipotesi delle tre edizioni in un anno

Helena Prestes e Shaila Gatta al Grande Fratello

La presentazione dei palinsesti Mediaset 2026/2027 non lasciano spazio a dubbi: il Grande Fratello VIP è già previsto in autunno. La nuova edizione del reality, infatti, partirà a settembre e sarà seguita da una stagione più tradizionale, con una formula pensata per tenere incollati i telespettatori anche oltre il periodo classico della prima serata autunnale. Alla faccia di chi pensava a un programma ormai stantio.

Pier Silvio Berlusconi, parlando del futuro del programma, ha confermato la fiducia nella squadra e nel format. "Al Grande Fratello la squadra è assolutamente confermata. Ci piace molto", avrebbe dichiarato, spiegando poi che l'edizione in arrivo sarà Vip e farà da apripista a una versione "classica". Ma ha anche aggiunto: "Non escludo che possa tornare anche in primavera, ma lo valuteremo in base alle esigenze del palinsesto". Tre edizioni in un anno, quindi?

Per ora non c'è una decisione definitiva, ma l'opzione è sul tavolo. E non è da sottovalutare. Nel 2026 il reality ha già occupato due slot importanti, prima con la versione primaverile condotta da Ilary Blasi e poi con quella attesa dopo l'estate. Se alla programmazione si aggiungesse un nuovo ciclo nei primi mesi del 2027, il Grande Fratello diventerebbe una presenza quasi permanente su Canale 5. Ma ci sono grandi novità soprattutto su Selvaggia Lucarelli, una pedina non indifferente nei piani di Cologno Monzese.

Selvaggia Lucarelli tra GF e Isola dei Famosi

Selvaggia Lucarelli

Nei piani di Canale 5 entra di prepotenza anche Selvaggia Lucarelli, destinata ad avere un ruolo importante nella nuova stagione Mediaset. Secondo le ultime indiscrezioni, sarà infatti opinionista anche nel prossimo GF Vip e poi conduttrice de L'isola dei famosi, programma che dovrebbe tornare tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.

Pier Silvio Berlusconi ha parlato di lei come di una professionista su cui l'azienda vuole investire. Il suo arrivo appare strategico: una figura forte, riconoscibile, capace di creare dibattito e di dare un'impronta diversa a due format molto popolari ma bisognosi di rinnovarsi senza perdere identità.

Diverso, invece, il destino dell'Isola rispetto al Grande Fratello. Il reality dei naufraghi ha beneficiato di uno stop più lungo, pensato per ripensarne formula e conduzione. Per il Grande Fratello, al contrario, Mediaset sembra scegliere la continuità assoluta. Il pubblico premierà questa abbondanza o inizierà a sentire il peso di troppe edizioni ravvicinate?