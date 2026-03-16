Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi: fine della coppia

La coppia nata nella casa del Grande Fratello si sarebbe lasciata. Mariavittoria ha tolto il follow a Tommaso e alle fanpage che li supportavano, scatenando le reazioni dei fan.

Siamo alla vigilia della partenza del GF Vip 8 di Ilary Blasi, ma al centro dell'attenzione ci sono ancora protagonisti del passato. Una delle storie nate nella casa del Grande Fratello sembrerebbe essere giunta definitivamente al capolinea. Ci riferiamo alla coppia formata da Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, concorrenti di una delle ultime edizioni del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Rumor e segnali della crisi tra Mariavittoria e Tommaso

I due ex gieffini erano già da settimane al centro di rumor e speculazioni. Da tempo, infatti, non condividevano più contenuti insieme sui rispettivi profili social, non partecipavano agli stessi eventi e non si scambiavano più like come erano soliti fare nei mesi scorsi. Pochi giorni fa un primo aggiornamento era arrivato dall'esperto di gossip Amedeo Venza, che aveva rivelato di essere entrato in contatto con Mariavittoria e di avere il suo consenso per parlare della situazione.

"Partendo dal presupposto che molti sono ossessionati e pesantissimi... vi dico che i due ragazzi non stanno vivendo un momento sereno. Distanza, lavoro e incomprensioni dovute alla lontananza non aiutano il rapporto. Si sentono tutti i giorni, parlano, discutono, ma al momento non si stanno vedendo. Se si lasceranno o torneranno sereni saranno i primi a comunicarlo", aveva scritto Venza.

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi

Fine della coppia: l'annuncio temuto dai Tommavi

Ora però arriva un aggiornamento che i fan della coppia temevano. Nelle ultime ore, infatti, lo stesso Venza ha fatto sapere che tra i due sarebbe finita: "Mariavittoria e Tommaso si sono ufficialmente lasciati. I due ragazzi non vogliono lasciare nessun comunicato al momento".

Reazioni dei fan

Poco dopo è intervenuta anche l'influencer Deianira Marzano, che nelle sue storie di Instagram ha condiviso il messaggio ricevuto da una fan della coppia: "Oggi Mariavittoria ha tolto il segui anche al negozio del papà di Tommaso. Le storie possono finire, ma è come ci comportiamo dopo che fa la differenza".

"Che tristezza questo modo che hanno molti giovani di gestire la fine delle relazioni. A prescindere dalle cose che non sappiamo, è stata molto maleducata nel bloccare tutte le fanpage di coppia che in questi mesi l'hanno supportata". Al momento, tuttavia, né Mariavittoria né Tommaso hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla rottura.