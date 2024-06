Grande Fratello, parla la madre di Greta Rossetti: "Attenzione a quello che fate. Tagliatevi la lingua"

La fine della relazione tra Greta e Sergio ha scatenato una tempesta sul web. Dopo i messaggi di ieri, oggi si è lasciato spazio ai commenti sui social, gli utenti si sono divisi prendendo le parti dell'uno o dell'altro, a seconda delle rispettive simpatie verso gli ex concorrenti del Grande Fratello. Nella questione è intervenuta la mamma di Greta, che si è sfogata contro i gossipari che avrebbero alimentato il fuoco della polemica.

Marcella Bonifacio minaccia querele contro chi offende

Sono passate poco più di ventiquattro ore dal post dell'imprenditore laziale che ha comunicato la rottura con l'ex tentatrice, accusandola di tradimento. La situazione è piano piano precipitata, come dimostrano la replica della ragazza e la parziale marcia indietro dello stesso Sergio, con un secondo post di chiarimento, a cui pochi hanno creduto

Nelle ultime ore ha fatto sentire la sua voce anche Marcella Bonifacio, madre di Greta, che non ha mai visto di buon occhio l'avvicinamento tra sua figlia e Sergio, come ha sottolineato più volte quando sua figlia era ancora una delle concorrenti del reality show. Ora, invece, la signora non ha detto nulla contro l'ex fidanzato della ragazza, ma ha preso di mira i gossipari che hanno aggiunto particolari alla vicenda e chi l'ha insultata su Instagram.

Sergio Greta e la signora Marcella al Grande Fratello

"Un bacio a tutti quelli che si credono gossipari. Volate basso perché siete il nulla. Ricordatevi che chi gioca con il fuoco prima o poi si brucia. Quindi attenzione, non tirate troppo la corda, perché ogni vostro messaggio brutto verrà segnalato e ci saranno provvedimenti. Tagliatevi quella lingua biforcuta", ha detto la mamma di Greta.

"Considerando che la maggior parte delle persone non recepisce quando io scherzo e quando dico la verità" ha aggiunto "vi dico che di me non sapete nulla. Fate attenzione perché sto ricevendo dai miei follower del materiale con messaggi gravissimi. Tutte queste cose saranno spedite direttamente ai miei legali. Vi ripeto, attenzione a quello che fate."

In precedenza Greta aveva replicato alle accuse del fidanzato, scrivendo su Instagram: "Ci tengo a precisare che non ho tradito nessuno e mai lo farei. Per il momento non aggiungerò altro perché Io non sbaglio presa dalla rabbia" Poco dopo aveva aggiunto: "_Ho preferito aspettare prima di smentire per leggere la vostra cattiveria fino a che punto arrivasse e devo dire che mi avete stupito".

Grande Fratello, ecco chi sarebbe l'uomo con cui Greta ha tradito Sergio: l'indiscrezione

"Troppo facile puntare il dito e massacrare, però pensate che di fronte a quei commenti c'è una persona che li legge. A me ormai non mi tocca più, ci sono abituata, ma state attenti con chi lo fate perché è pericoloso". Sergio invece, ha cancellato il primo post e ne ha scritto un altro dove ha specificato che il tradimento non è stato consumato fisicamente