Grande Fratello: Sergio accusa Greta di tradimento e menzogne, annuncia l'addio sui social

Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti si sono lasciati: la coppia nata durante l'ultima edizione del Grande Fratello si è detta addio. Nel comunicato condiviso nelle storie di Instagram dallo chef romano si parla di un tradimento che lo ha convinto a dire addio all'ex tentatrice di Temptation Island, accusata anche di avergli mentito in maniera spudorata.

La fine della relazione tra Sergio e Greta

L'imprenditore romano, nel comunicato pubblicato sul social, ha esordito con parole dure e dirette, spiegando di non avere nulla da rimproverarsi in termini di rispetto, protezione, fiducia, serenità, comprensione, onestà, libertà e fedeltà. Valori, questi, che ha sempre considerato fondamentali e che ha cercato di incarnare in ogni aspetto della sua vita e della sua relazione. Purtroppo, ha proseguito nel suo messaggio, tali valori non sono stati ricambiati dalla sua ormai ex fidanzata, causando una profonda delusione e amarezza.

"Credo che la mia immagine di gentleman - e non mi vergogno a sottolinearlo - sia servita a ripulire la sua, troppo spesso (e forse anche a ragione) messa in discussione da un pubblico sinceramente più attento di me, dal quale oggi purtroppo non posso più proteggerla", ha scritto Sergio, evidenziando il ruolo che ha cercato di svolgere nella relazione.

L'infedeltà e la mancanza di lealtà

Il tema del tradimento è centrale nella lettera dello chef. Secondo lui, un tradimento potrebbe essere perdonato, ma richiede lealtà e onestà nel momento in cui viene scoperto. "Forse si può anche perdonare un tradimento, ma bisogna avere la lealtà di ammetterlo e tentare di giustificarlo quando si viene inequivocabilmente scoperti".

Sergio e Greta al Grande Fratello

E ancora "Non si possono costruire le fondamenta di un rapporto su menzogne, scappatelle, superficialità e mancanza di rispetto. Non è quello che voglio per la mia vita; ho imparato a caro prezzo il rispetto per gli altri e soprattutto quello per me stesso", ha sottolineato, lasciando intendere che la relazione si è incrinata proprio su questi punti.

Non è stata una decisione facile per Sergio quella di rendere pubblica una questione così privata. Tuttavia, considerando che la sua relazione con Greta era nata sotto i riflettori, ha sentito il dovere di informare i loro sostenitori. "Essendo noi una coppia nata sotto i riflettori e gli occhi di tutti, e avendo un seguito di persone che quotidianamente investe il proprio tempo, le proprie energie e i propri soldi per sostenerci, condividere ricordi passati e attimi di vita presente, ci tenevo immensamente a informarvi di quanto accaduto, nutrendo un profondo rispetto e ammirazione per tutto ciò che ci avete sempre dato", ha scritto, mostrando gratitudine verso chi li ha seguiti e supportati.

Il comunicato si conclude con un invito ai follower a mordere la vita, restando sempre fedeli ai valori e ai principi, che oggi purtroppo sono spesso messi da parte. "Il tempo è stato ancora una volta galantuomo", ha riflettuto Sergio, lasciando un messaggio di speranza e resilienza.

La notizia ha inevitabilmente scosso i fan della coppia. Già ieri, come riportato, Sergio e Greta avevano smesso di seguirsi sui social, un chiaro segnale che qualcosa non andava. Oggi, la conferma ufficiale ha travolto i loro sostenitori come uno tsunami, lasciando molti di loro sorpresi e dispiaciuti per la fine di una storia che sembrava promettente.