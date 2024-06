Grande Fratello, ecco chi sarebbe l'uomo con cui Greta ha tradito Sergio: l'indiscrezione

Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti dell'ultima edizione del Grande Fratello si sono separati. La decisione è stata presa dall'imprenditore romano, che ha annunciato su Instagram di aver scoperto di essere stato tradito dalla sua ex fidanzata. Inoltre, è emersa un'indiscrezione riguardo al presunto terzo incomodo, ecco di chi si tratterebbe.

Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti: il tradimento e le nuove indiscrezioni

Solo pochi minuti fa è stata confermata la fine della relazione tra i due ex concorrenti del reality show di Canale 5. Lui ha espresso un'accusa diretta e decisa: "Forse si può perdonare un tradimento, ma è necessaria la lealtà di ammetterlo e tentare di giustificarlo quando si viene scoperti inequivocabilmente", ha scritto nel post condiviso su Instagram.

Sergio ha parlato apertamente di infedeltà, e l'esperta di gossip Deianira Marzano ha suggerito che la persona con cui Greta avrebbe tradito l'imprenditore potrebbe essere Eugenio Colombo, ex fidanzato della ragazza. "Che io sappia, come mi avevano detto fonti vicine, la persona di cui parla Sergio dovrebbe essere Eugenio".

Eugenio Colombo, l'ex di Greta

Eugenio Colombo, intervistato da Lorenzo Pugnaloni nel format Casa Lollo lo scorso marzo, aveva commentato il flirt tra i due durante il reality show: "Sinceramente non me l'aspettavo perché Greta prima di entrare era molto stanca di questa situazione con Mirko eccetera. Però i reality non vivendoli in prima persona è difficile da giudicare. Stanno 24 ore su 24 insieme e magari Greta ha avuto tanti momenti di debolezza".

E ancora: "Io penso che per come la conosco io, a livello estetico Sergio non è il suo genere, io so i suoi gusti. Ora non sto giudicando lui, mi hanno detto che è un bravo ragazzo. Quando finirà il reality show inizieranno a frequentarsi da soli e si vedrà".

Nel comunicato pubblicato da Sergio, l'imprenditore laziale ha spiegato che ha deciso di rendere pubblica una questione così privata solo perché la loro relazione era iniziata davanti alle telecamere. Questo è stato anche un segno di rispetto per i fan che li hanno sostenuti, investendo tempo e denaro nella loro relazione durante il Grande Fratello e dopo la fine del programma di Alfonso Signorini.

"Essendo noi una coppia nata sotto i riflettori e gli occhi di tutti, e avendo un seguito di persone che quotidianamente investe il proprio tempo, le proprie energie e i propri soldi per sostenerci, condividere ricordi passati e attimi di vita presente, ci tenevo immensamente a informarvi di quanto accaduto, nutrendo un profondo rispetto e ammirazione per tutto ciò che ci avete sempre dato", ha precisato Sergio D'Ottavi nel messaggio.