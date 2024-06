Grande Fratello: Greta replica alle accuse di tradimento di Sergio che fa marcia indietro

Nuovo capitolo della rottura tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi del Grande Fratello. Dopo il post di ieri, in cui l'imprenditore laziale ha accusato l'ex tentatrice di averlo tradito, è arrivata la replica della ragazza, mentre lui, dopo aver creato il devasto, ha parzialmente smentito se stesso con una nuova storia condivisa su Instagram.

La Rottura tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi: Accuse e repliche

La crisi tra i sergetti, come i fan della coppia chiamano il duo nato sotto le telecamere del Grande Fratello, è iniziata in un tranquillo pomeriggio di domenica, quando lo chef romano ha deciso di rendere pubblica la rottura con l'ormai ex fidanzata, spiegando che alla base della sua decisione c'era un tradimento.

Sui social si è scatenato il panico, con accuse ad entrambi: Greta è stata presa di mira per la presunta infedeltà, Sergio per aver deciso di lavare i panni sporchi in pubblico. Nel frattempo, l'esperta di gossip Deianira Marzano ha individuato in Eugenio Colombo, l'ex di Greta, il terzo incomodo, ma lui si è affrettato a smentire in un diretta sui social.

Sergio ha cancellato la prima storia dai social

Dopo aver mantenuto il silenzio per qualche ora, anche Greta ha replicato, smentendo il tradimento. "Quanto accaduto oggi preferisco per il momento tenerlo per me. Le parole hanno un peso e prima di usarle bisogna stare attenti perché è facile travisarle. Resta il fatto che i motivi del litigio resteranno a mio avviso privati. Ci tengo solo a precisare che non ho tradito nessuno e mai lo farei. Per il momento non aggiungerò altro perché io non sbaglio presa dalla rabbia".

Nel frattempo, Sergio ha cancellato la storia in cui accusava Greta di infedeltà è ha condiviso un altro posto in cui ha scritto di essere stato frainteso. "Mi dispiace fortemente se la pubblicazione delle motivazioni della storia riguardante me e Greta possano ledere la sua immagine, sopratutto per chi non conoscendo esattamente la realtà dei fatti possa fraintenderli. Vi chiedo gentilmente di non esprimere giudizi cattivi laddove non è avvenuto un tradimento fisico".