Grande Fratello, Alfonso: "putt*na Chiara, putt*na Zeudi", gli insulti shock delle ladre d'appartamento

Nelle ultime ore, Alfonso D'Apice, ex concorrente del Grande Fratello, ha raccontato un episodio inquietante avvenuto a Trento, nell'abitazione di Chiara Cainelli. Mentre si trovavano in casa, due ladre hanno fatto irruzione con l'intento di derubarli. Chiara, uscita dal bagno, si è trovata di fronte le due donne e ha cercato di fermarle, dando vita a una colluttazione durante la quale è stata spinta giù per le scale. Alfonso, accorso in suo aiuto, è riuscito a trattenere una delle donne fino all'arrivo dei carabinieri, mentre l'altra è fuggita.

Poco dopo aver raccontato l'accaduto su Instagram, l'ex fidanzato di Federica Petagna ha aggiunto ulteriori dettagli. Alfonso ha spiegato che una delle ladre ha rivolto insulti pesanti a Chiara e all'amica Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, con cui la Cainelli aveva legato molto durante la loro esperienza nella Casa più spiata d'Italia.

Paura e solidarietà: il supporto dei vicini dopo l'incidente

"Chiara sta bene, siamo qui, stiamo andando in centro. Adesso dobbiamo bloccare le carte e sistemare alcune cose. Grazie di cuore ai vicini e a tutte le persone del palazzo che, sentendo le urla di Chiara, sono accorse per aiutarci. Sono state davvero in tante, quindi grazie a tutti", ha spiegato il partenopeo.

Alfonso durante il Grande Fratello

Alfonso ha poi rivelato un dettaglio che, inizialmente, Chiara non voleva fosse reso pubblico: "Vi dico una cosa che Chiara mi aveva chiesto di non raccontare, ma che mi ha fatto arrabbiare ancora più dell'episodio in sé. Quando una delle due ragazze è scappata, l'altra è rimasta sul posto, anche grazie all'intervento dei vicini, mentre aspettavamo i carabinieri".

Gli insulti delle ladre e la rabbia di Alfonso

Nel video condiviso sui social, l'ex gieffino ha spiegato di non sapere se la ragazza fosse già a conoscenza del fatto che quella fosse la casa di Chiara o se l'avesse riconosciuta in un secondo momento. Tuttavia, ciò che lo aveva colpito di più erano state le parole pesanti pronunciate dalla donna. Secondo il verbale dei carabinieri, si trattava di due ladre di etnia sinti, un dettaglio che lui stesso ha voluto sottolineare senza alcuna intenzione offensiva, riportando semplicemente quanto scritto nel rapporto.

L'ex concorrente del Grande Fratello ha poi raccontato che una delle due aveva iniziato a insultare Chiara e Zeudi: "Praticamente questa ragazza ha detto testuali parole, le ripeto, diceva putt.na Chiara, puttana Zeudi. Ora io non voglio pensare che la conoscesse già, non voglio pensare che c'entri nulla. Però ragazzi, tutto questo mi fa veramente arrabbiare tanto, perché è semplicemente un programma televisivo". Alfonso ha concluso esprimendo la speranza che si trattasse solo di un caso isolato e non di qualcosa di più mirato.