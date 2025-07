Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ai suoi fan: “Basta parlare di Shaila. Situazione chiusa per sempre”

Il Grande Fratello si è concluso da mesi, ma per alcuni fan il capitolo tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta è tutt'altro che chiuso. La coppia, amatissima dal pubblico durante l'ultima edizione del reality, aveva fatto sognare i follower con la loro storia d'amore, salvo poi rompere in maniera clamorosa proprio durante la finale. Da allora, la fanbase degli Shailenzo - nome coniato per i sostenitori della coppia - ha continuato a sperare in un ritorno di fiamma. Ma a quanto pare, ogni speranza è destinata a spegnersi.

I fan continuano a sperare

Nelle ultime ore, Lorenzo Spolverato è tornato sull'argomento con una diretta Instagram in cui ha chiarito, senza mezzi termini, che tra lui e l'ex velina Shaila Gatta è tutto definitivamente finito. Con parole cariche di delusione, il modello milanese ha dichiarato: "Riconfermo che la situazione con Shaila è chiusa definitivamente. Oggi sono deluso e la mia è una delusione fatta di tanti sentimenti, chi ha creduto nel nostro percorso ha diritto di sapere qualcosa in più"

Una presa di posizione chiara e netta, rivolta non solo a chi continua a seguirlo, ma anche a quanti inviano regali e messaggi legati alla sua passata relazione. Lorenzo ha chiesto rispetto per il suo momento e ha voluto lanciare un appello a tutti i fan: "Non mandatemi più regali riferiti alla coppia".

Shaila e Lorenzo

"Le cose che mi fate arrivare sono molto carine, ma non mi aiutano. Risparmiate i soldi, avete già fatto abbastanza, teneteli nelle vostre tasche. Sono cose che, per quanto mi riguarda, finiscono tutte in una box sotto al letto. Voi risparmiate soldi e io risparmio salute", un concetto che Lorenzo aveva già espresso altre volte ma, a quanto pare, inutilmente.

Lorenzo Spolverato: "Basta parlarmi di Shaila"

Infatti, non è la prima volta che l'ex gieffino si rivolge ai suoi fan, già in passato aveva chiesto di rispettare la fine della relazione tra lui e Shaila, che nel frattempo si starebbe frequentando con un calciatore , mentre a Lorenzo sono stati attribuiti vari flirt, uno anche con Greta Rossetti.

La notizia, comunque è stata prontamente smentita dagli interessati, i due si sarebbero conosciuti durante la finale del Grande Fratello e sarebbero rimasti solo amici. Tornando al suo rapporto con Shaila, Lorenzo ha concluso dicendo: "Vi chiedo di evitare di parlare di lei. Non è un obbligo, perché non metto regole, ma mi aiutereste ad andare avanti", ha detto ora Lorenzo, sperando che questa volta chi lo segue sui social lo ascolti e volti pagina insieme ai loro beniamini.