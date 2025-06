Helena Prestes e Lorenzo Spolverato insieme dopo il Grande Fratello? “Ma non come coppia!”

Il Grande Fratello si è concluso da oltre due mesi, e se l'attenzione mediatica sui protagonisti dell'ultima edizione inizia gradualmente a calare, una nuova indiscrezione potrebbe riaccendere i riflettori su due ex concorrenti molto discussi: Lorenzo Spolverato e Helena Prestes.

Prime ipotesi sul nuovo programma in arrivo

Secondo quanto riportato dall'esperta di gossip Deianira Marzano, entrambi avrebbero partecipato - seppur in momenti diversi - ai casting di un nuovo programma in fase di sviluppo per una piattaforma streaming, nello specifico Amazon Prime Video. Le riprese sarebbero previste per agosto, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

La notizia, seppur ancora priva di riscontri certi, ha già scatenato la curiosità del web. I fan, infatti, ricordano bene il turbolento rapporto tra Lorenzo ed Helena all'interno della Casa: un flirt nato durante la prima settimana del programma, bruscamente interrotto quando Lorenzo ha intrapreso una relazione con la ballerina Shaila Gatta. Una relazione finita proprio nell'ultima puntata, quando Shaila ha dichiarato pubblicamente: "Mi sono sbagliata. Non era Helena ad essere ossessionata da te, ma tu da lei."

Carlo Motta

Le polemiche post reality

Dopo il reality, le strade di Lorenzo ed Helena, ora fidanzata con Javier Martinez, sembravano essersi definitivamente separate. Lei è finita nuovamente al centro delle polemiche quando Carlo Motta, suo ex fidanzato, ha pubblicato alcune foto che testimonierebbero un incontro tra i due dopo la fine del programma. In un'intervista a Fanpage, non ha voluto confermare né smentire se ci siano stati anche contatti più intimi.

Lorenzo, dal canto suo, ha continuato a parlare di Helena anche dopo la rottura con Shaila, ribadendo di non essere mai stato innamorato della Prestes, sostenendo che fosse Helena a essere persa di lui. Ora, con questa possibile partecipazione al medesimo show, seppur separatamente, l'attenzione si riaccende, anche se Deianira ha chiarito che non si tratterà di una partecipazione in coppia.

"Nessuna coppia naturalmente" - ha precisato - ma il fatto che potrebbero tornare a lavorare fianco a fianco potrebbe inevitabilmente far riemergere vecchie dinamiche, con buona pace di chi ancora crede che tra loro ci sia qualcosa di irrisolto.