Grande Fratello, amore al capolinea per Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi? Spunta Lorenzo Spolverato

Nel colorato mondo dei reality, si sa, le sorprese non finiscono mai e a volte si intrecciano anche tra edizioni diverse! È il caso del nuovo rumor che infiamma il web e riguarda un possibile crossover amoroso tra due stagioni del Grande Fratello. Stando alle indiscrezioni più fresche, pare che sia finita la storia tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, una coppia nata nella Casa più spiata d'Italia. A rompere l'equilibrio tra i due sarebbe stato un altro ex gieffino: Lorenzo Spolverato, protagonista dell'ultima edizione del reality.

Da Mirko a Sergio, e ora... Lorenzo?

Facciamo un passo indietro. Lo scorso anno, Greta era entrata al Grande Fratello come fidanzata di Mirko Brunetti, conosciuto a Temptation Island. Durante il programma, Mirko era tornato tra le braccia della sua ex, Perla Vatiero, lasciando Greta libera di avvicinarsi a Sergio.

I due hanno iniziato una relazione lontano dalle telecamere e sembravano felici. Ma oggi il gossip parla chiaro: tra loro sarebbe già tutto finito. A lanciare l'indiscrezione è stata Marcella Bonifacio, madre di Greta, che spesso interviene sui social per difendere o aggiornare sulla figlia.

Lorenzo Spolverato

A dar forza alle voci ci ha pensato l'influencer Deianira Marzano, che ha pubblicato un messaggio ricevuto da una sua follower: "Deia, la madre di Greta ha detto in diretta che sua figlia e Sergio si sono lasciati. Qualche giorno fa Lorenzo Spolverato era a cena da solo con Greta e sua madre".

Inizialmente, Deianira aveva smentito il pettegolezzo. Ma poco dopo ha fatto marcia indietro: "Come non detto: Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi si sono lasciati. Lo ha detto ad Amedeo Venza e lui lo ha detto a me". Insomma, tra una smentita e l'altra, la notizia sembra prendere sempre più forma.

Un legame nato tra le righe (e i social)

Curiosamente, Greta aveva recentemente preso le difese proprio di Lorenzo Spolverato, bersagliato dagli haters dopo la fine del reality show e la rottura in diretta con Shaila Gatta, la ballerina che lo aveva lasciato davanti a milioni di telespettatori durante la finale del GF.

Greta, presente in studio quella sera, aveva scritto un messaggio sui social che ha colpito molti: "Penso sia giusto esprimere la propria opinione, ma è importante farlo senza esagerare. Spesso dalla televisione possiamo farci un'idea che rischia di essere distorta".

E ancora: "Ieri ho conosciuto i genitori di Lorenzo e sono persone meravigliose. Certi commenti fanno male, anche a chi ha fatto parte del programma. Pertanto, riflettiamo prima di giudicare". Un messaggio empatico, che secondo alcuni fan avrebbe spinto Lorenzo a contattare Greta per ringraziarla. Da lì, l'amicizia potrebbe essersi trasformata in qualcosa di più... tanto da mettere in discussione il rapporto con Sergio. Al momento nessuno dei diretti interessati ha confermato ufficialmente la rottura, né una nuova relazione tra Greta e Lorenzo. Ma i segnali ci sono, e i social - come spesso accade - parlano da soli.