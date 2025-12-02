Grande Fratello, Jonas finalista e Mattia eliminato. Quattro concorrenti al televoto con doppia eliminazione

Ieri, lunedì 1 dicembre, su Canale 5 è andata in onda l'undicesima puntata del Grande Fratello. Nel corso della serata Simona Ventura ha letto il verdetto del televoto, caratterizzato da un doppio esito: Jonas Pepe è diventato il secondo finalista del programma, mentre Mattia Scudieri è stato eliminato. La conduttrice ha inoltre confermato che le luci della Casa si spegneranno il 15 dicembre, data della finale.

Chi è stato eliminato dal Grande Fratello nella puntata del 1° dicembre e il secondo finalista

L'undicesimo appuntamento non ha riservato colpi di scena: come ampiamente previsto dai sondaggi, Jonas Pepe ha raggiunto Giulia Soponariu in finale. Il modello romano ha avuto la meglio su Omer. I due hanno staccato nettamente gli altri concorrenti in nomination, con Grazia che ha superato di poco il concorrente siciliano, costretto ad abbandonare la Casa accompagnato all'uscita da Omer e Domenico a causa dell'infortunio al piede avvenuto domenica. Percentuali del televoto:

Jonas - 45,85%

Omer - 33,77%

Grazia - 10,35%

Mattia - 10,03%

Chi sono i quattro concorrenti in nomination

A fine puntata, come di consueto, si sono aperte le nomination: i due concorrenti più indicati dai compagni sono finiti al televoto. A loro si aggiungono Simone De Bianchi e Domenico D'Alterio, entrambi puniti con una nomination d'ufficio: Simone per le frasi pronunciate nei giorni scorsi: "Se mi mandate in suite con Dolce, la faccio ubriacare. Metto pure la melatonina di mezzo, è l'unico modo per vincere". Domenico per aver riso e supportato quelle parole. I quattro concorrenti in nomination sono Simone, Domenico, Rasha e Francesca.

Giulia ha indicato Omer;

ha indicato Omer; Anita ha scelto Rasha;

ha scelto Rasha; Omer ha segnalato Benedetta;

ha segnalato Benedetta; Francesca ha indicato Rasha;

ha indicato Rasha; Benedetta ha scelto Omer;

ha scelto Omer; Jonas ha segnalato Benedetta;

ha segnalato Benedetta; Donatella ha indicato Francesca;

ha indicato Francesca; Domenico ha scelto Rasha;

ha scelto Rasha; Rasha ha segnalato Francesca;

ha segnalato Francesca; Simone ha indicato Rasha;

ha indicato Rasha; Grazia ha scelto Francesca.

Cosa è successo nella undicesima puntata

Durante la serata Simona Ventura ha confermato che questa era la terz'ultima puntata del programma. Omer ha ricevuto la visita commovente del fratello e ha ripercorso i giorni drammatici del suo rapimento da parte dei militari siriani. Valentina è rientrata nella Casa per l'ennesima volta e ha restituito l'anello a Domenico, accusandolo di non essersi realmente allontanato da Benedetta. Dolce Dona, concorrente del Big Brother Kosovo, è entrata nella Casa dove resterà come ospite per una settimana.