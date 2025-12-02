Grande Fratello, Jonas finalista e Mattia eliminato. Quattro concorrenti al televoto con doppia eliminazione

Jonas conquista il secondo posto in finale. Mattia abbandona la Casa dopo un televoto combattuto. Le nomination si infiammano con due punizioni severe e l'ingresso di Dolce Dona che promette una settimana movimentata.

Jonas Pepe
NOTIZIA di 02/12/2025

Ieri, lunedì 1 dicembre, su Canale 5 è andata in onda l'undicesima puntata del Grande Fratello. Nel corso della serata Simona Ventura ha letto il verdetto del televoto, caratterizzato da un doppio esito: Jonas Pepe è diventato il secondo finalista del programma, mentre Mattia Scudieri è stato eliminato. La conduttrice ha inoltre confermato che le luci della Casa si spegneranno il 15 dicembre, data della finale.

Chi è stato eliminato dal Grande Fratello nella puntata del 1° dicembre e il secondo finalista

L'undicesimo appuntamento non ha riservato colpi di scena: come ampiamente previsto dai sondaggi, Jonas Pepe ha raggiunto Giulia Soponariu in finale. Il modello romano ha avuto la meglio su Omer. I due hanno staccato nettamente gli altri concorrenti in nomination, con Grazia che ha superato di poco il concorrente siciliano, costretto ad abbandonare la Casa accompagnato all'uscita da Omer e Domenico a causa dell'infortunio al piede avvenuto domenica. Percentuali del televoto:

  • Jonas - 45,85%
  • Omer - 33,77%
  • Grazia - 10,35%
  • Mattia - 10,03%

Chi sono i quattro concorrenti in nomination

A fine puntata, come di consueto, si sono aperte le nomination: i due concorrenti più indicati dai compagni sono finiti al televoto. A loro si aggiungono Simone De Bianchi e Domenico D'Alterio, entrambi puniti con una nomination d'ufficio: Simone per le frasi pronunciate nei giorni scorsi: "Se mi mandate in suite con Dolce, la faccio ubriacare. Metto pure la melatonina di mezzo, è l'unico modo per vincere". Domenico per aver riso e supportato quelle parole. I quattro concorrenti in nomination sono Simone, Domenico, Rasha e Francesca.

  • Giulia ha indicato Omer;
  • Anita ha scelto Rasha;
  • Omer ha segnalato Benedetta;
  • Francesca ha indicato Rasha;
  • Benedetta ha scelto Omer;
  • Jonas ha segnalato Benedetta;
  • Donatella ha indicato Francesca;
  • Domenico ha scelto Rasha;
  • Rasha ha segnalato Francesca;
  • Simone ha indicato Rasha;
  • Grazia ha scelto Francesca.
Grande Fratello, pagelle 11ª puntata: il rispetto per le donne a parole (4),Omer incontra il fratello (8) Grande Fratello, pagelle 11ª puntata: il rispetto per le donne a parole (4),Omer incontra il fratello (8)

Cosa è successo nella undicesima puntata

Durante la serata Simona Ventura ha confermato che questa era la terz'ultima puntata del programma. Omer ha ricevuto la visita commovente del fratello e ha ripercorso i giorni drammatici del suo rapimento da parte dei militari siriani. Valentina è rientrata nella Casa per l'ennesima volta e ha restituito l'anello a Domenico, accusandolo di non essersi realmente allontanato da Benedetta. Dolce Dona, concorrente del Big Brother Kosovo, è entrata nella Casa dove resterà come ospite per una settimana.