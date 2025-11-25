Grande Fratello: Dolce Dona del Big Brother Kosovo Vip sarà ospite nella Casa

Dolce Dona, 30 anni, content creator kosovara e concorrente del Big Brother Vip Kosovo, varcherà presto la famosa porta rossa italiana tra sguardi curiosi e qualche incomprensione geografica.

Il Grande Fratello Italia, anche quest'anno, aprirà le porte a un concorrente di una versione europea del celebre reality. Si tratta di Dolce Dona, attualmente in gara nel Big Brother Kosovo, che presto varcherà la famosa soglia della Casa più spiata d'Italia. Da alcune clip circolate sul web, molti inquilini kosovari parlano perfettamente italiano, il che faciliterà sicuramente l'inserimento di Dolce Dona.

Un ospite nella Casa del Grande Fratello

L'annuncio è stato dato da Simona Ventura al termine della decima puntata del GF, subito dopo l'elezione di Giulia Soponariu come prima finalista della stagione. La conduttrice ha chiamato nel confessionale Domenico D'Alterio, Mattia Scudieri e Benedetta Stocchi, mostrando loro un articolo di Biccy che riportava come nel Big Brother Vip del Kosovo si parli italiano.

Le (scarse) conoscenze geografiche dei gieffini

"Visto che noi del GF siamo super ospitali - ha detto la Ventura - vi annuncio che presto verrà a farvi visita un concorrente del Kosovo. Mi raccomando, non fatemi fare brutte figure! Ad esempio, sapete dove si trova il Kosovo?". La risposta dei tre gieffini è stata... esilarante: Mattia lo ha collocato in America, mentre tutti e tre non sapevano se il paese si trovi a est o a ovest dell'Italia. Nemmeno il piccolo aiuto di Simona è stato sufficiente: i gieffini non conoscono nemmeno i Balcani.

Dolce Dona sarà ospite del Grande Fratello

Chi è l'ospite Kossovara e le esperienze del GF 18

Dolce Dona, 30 anni, è una content creator kosovara che parla fluentemente italiano, come molti altri concorrenti della sua edizione del GF. Non è la prima volta che il Grande Fratello fa scambi internazionali: nella precedente edizione del reality, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno trascorso alcuni giorni nella versione spagnola del programma.

Poche settimane dopo, Maica Benedicto fece il percorso inverso, arrivando nella Casa italiana, dove ebbe un breve flirt con Tommaso Franchi. Poi fu la volta dell'idraulico senese a volare in Spagna, dove disse a Maica: "Mi piaci, ma siamo amici". L'arrivo di Dolce Dona promette quindi nuovi colpi di scena e, forse, qualche figuraccia geografica dei gieffini italiani.