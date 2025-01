Il Grande Fratello non può nulla contro Il Conte di Montecristo: gli ascolti di lunedì 13 gennaio

Da una parte, su Rai 1, c'era la prima puntata de Il conte di Montecristo. Dall'altra, su Canale 5, una puntata imperdibile del Grande Fratello per tutti coloro che seguono le vicende della casa ormai da mesi. Il verdetto degli ascolti di lunedì 13 gennaio, però, è stato implacabile con la rete ammiraglia Mediaset.

Chi ha vinto tra Il Conte di Montecristo e il Grande Fratello

La serie evento con Sam Claflin si è aggiudicata la serata con ben 5,05 milioni di spettatori, pari al 26,88% di share. E ha praticamente doppiato il programma condotto da Alfonso Signorini: nonostante lo scontro attesissimo al televoto tra Helena Prestes e Shaila Gatta, il reality di Canale 5 si è fermato a 2,26 milioni di spettatori, pari a uno share del 17,03%. Che è comunque un risultato ragguardevole per uno show che, nel corso di questa stagione, è anche sceso sotto i 2 milioni.

Il Conte di Montecristo, la recensione: una serie fedele e curata, ma troppo formale

Le altre reti generaliste: bene Boss in incognito su Rai 2 e Barbero su La7

La nuova stagione di Boss in incognito su Rai 2 non ha cominciato male, racimolando 1,08 milioni di spettatori, per uno share del 6,3%. Lo stato delle cose su Rai 3 ha racimolato poco più del 4% di share, con 724.000 spettatori. Non è andato male neppure l'esordio di Valentina Persia sul Nove con Sinceramente Persia One Milf Show: 619.000 spettatori e 3,2 punti di share.

Su La7 la nuova puntata di In viaggio con Barbero è stato seguito da 1,1 milioni di telespettatori, con uno share del 5,4%, mentre Quarta Repubblica su Rete4 ha raggiunto uno share del 4,79%, con 722.000 spettatori. Su Italia 1 ieri sera è andato in onda il film The Avengers, diretto nel 2012 da Joss Whedon, sesto capitolo del MCU: per Robert Downey Jr. e compagni 1,2 milioni di spettatori e 7,2 punti di share.

Ancora una serata da incorniciare per Affari Tuoi

Rispetto al risultato di domenica 12 gennaio, Striscia La Notizia su Canale 5 sta pian piano risalendo la china, con i suoi 3,04 milioni di spettatori di lunedì sera. Niente da fare anche in questo caso, però, contro la concorrenza di Rai 1. I dati Auditel incoronano ancora una volta Stefano De Martino come vincitore della serata: il suo Affari Tuoi ha intrattenuto 6,61 milioni di telespettatori facendo volare lo share oltre il 30%.