Grande Fratello: Helena Prestes eliminata al televoto, le prime dichiarazioni della modella brasiliana

Come previsto, la ventiduesima puntata del Grande Fratello ha visto l'eliminazione di una delle protagoniste del reality show: tra Shaila Gatta e Helena Prestes, è stata la modella brasiliana a dover abbandonare la Casa. Oltre all'ex velina, si sono salvati anche Luca Calvani, Tommaso Franchi e Ilaria Galassi. Questi ultimi non sono mai stati realmente a rischio, poiché la "guerra" e le alleanze tra i fandom si sono concentrate esclusivamente su Helena e Shaila.

Il televoto: percentuali e dinamiche

La serata si è aperta con l'annuncio di Alfonso Signorini, che ha invitato i cinque nominati a raggiungere lo studio, dove avrebbero scoperto il loro destino. Luca Calvani è stato il primo a guadagnare la salvezza. La sfida finale si è svolta tra Helena Prestes e Shaila Gatta, con la modella brasiliana che ha ottenuto il 50,96% dei voti, risultando quindi eliminata. Di seguito, le percentuali dettagliate comunicate da Mediaset:

Helena Prestes : 50,96%

: 50,96% Shaila Gatta : 43,12%

: 43,12% Ilaria Galassi : 4,15%

: 4,15% Tommaso Franchi : 1,19%

: 1,19% Luca Calvani: 0,55%

L'uscita di Helena rappresenta un punto di svolta nelle dinamiche della Casa, con nuovi equilibri che si stanno già delineando. Prima di abbandonare il gioco, Helena ha avuto modo di confrontarsi con Jessica Morlacchi, tornata momentaneamente nella Casa per chiarire alcune tensioni esplose la scorsa settimana. Il confronto, mediato da Alfonso Signorini, ha evidenziato le divergenze tra le due, ma ha permesso anche uno scambio di opinioni sincero concluso con un abbraccio.

Jessica è tornata nella casa per confrontarsi con Jessica e Luca

Le prime dichiarazioni di Helena Prestes

Appena eliminata, Helena ha voluto ringraziare il pubblico, mostrando grande emozione: "Io ringrazio tutti quelli che mi hanno votato come preferita. Mi dispiace per quello che è successo. Ero un po' stanca, mi sono sentita schiacciata. Però grazie al Grande Fratello, grazie a tutti. Per me questa è stata un'esperienza molto bella. Mi mancherete, di sicuro mi mancherete tantissimo. Grazie a tutto il pubblico e un bacio enorme. Grazie a tutti voi per questo percorso."

Grande Fratello anticipazioni del 13 gennaio: Jessica Morlacchi torna nella Casa, sorpresa speciale per Helena

Quattro concorrenti in nomination

Con l'eliminazione di Helena, la puntata è proseguita con le consuete scelte per i gieffini da mandare al televoto. I concorrenti hanno reso immuni Javier Martinez e Pamela Petrarolo, mentre Cesara Buonamici ha salvato Luca Calvani e Beatrice Luzzi ha conferito l'immunità a Zeudi Di Palma. I nominati di questa settimana sono: Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Bernardo Cherubini e Maxime Mbanda. I due più votati saranno immuni al prossimo televoto eliminatorio. Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Helena deve lasciare la Casa di Grande Fratello.