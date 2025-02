Il conte di Montecristo è giunto all'ultima puntata: le anticipazioni del finale, in onda stasera su Rai 1

Era stata presentata dalla RAI come la serie evento della stagione e in effetti lo è stata, nonostante sia ancora gennaio: Il conte di Montecristo di Sam Claflin è riuscito a mettere un po' tutti d'accordo, gli ascolti parlano chiaro (mai sceso sotto i 5 milioni di spettatori). Per questo l'arrivo dell'ultima puntata, in onda stasera su Rai 1 in prima serata e già disponibile in streaming su Raiplay, non può fare a meno di far sentire moltissimi spettatori già un po' "orfani" del racconto di Dumas.

Anticipazioni di lunedì 3 febbraio: Edmond ottiene la sua vendetta

Il conte di Montecristo. Sam Claflin e Ana Girardot in una scena della serie.

Grazie alle informazioni raccolte da Caderousse, Edmond riesce a trovare Gaston, il figlio illegittimo di Villefort, quel neonato che era convinto di aver sepolto vivo nel giardino della villa. Diventato un ladro per necessità, il ragazzo, dopo aver provato a sottrargli del denaro, fugge da Caderousse ma, fermato da un poliziotto, malauguratamente lo uccide e viene arrestato.

Nel frattempo il banchiere Danglars, scoperto il tradimento di Fernand ai danni di Ali Pascha, lo racconta ai giornalisti. Ora il nemico giurato di Edmond dovrà riferire in Parlamento, dove, ad attenderlo, c'è la testimonianza di Haydée. Albert, il figlio di Fernand, è furioso per l'affronte fatto al padre, e sfida il conte di Montecristo a duello.

In ansia per le sorti del ragazzo, Mercedes va a far visita a Edmond: è a questo punto che lui le confessa di essere il suo vecchio amore! La donna non sembra troppo sbalordita e il motivo è semplice: è bastato il suono della voce di Dantès per farle capire che si trattava di lui.

Ora Mercedes lo implora di risparmiare suo figlio, Edmond, in nome di quel sentimento mai sopito, accetto, anche se questo vuol dire sacrificare la propria vita.

Non volendo perdere nessuna delle due persone che ama di più al mondo, Mercedes confessa ogni cosa ad Albert: l'indomani il ragazzo ritira il guanto di sfida.

Sopraffratto dalla vergogna, scoperta la vera identità di Montecristo, Fernand compie un gesto estremo.

Il Conte di Montecristo. Sam Claflin, Lino Guanciale e Blake Ritson in una scena della serie.

Tocca ora a Danglars pagare i conti con il passato. Mentre Vampa, nei panni del conte Spada, suggerisce a Eugenie di fuggire lontana da Parigi con chi ama davvero e riufiutare così le finte nozze con lui, Edmond consegna alla stampa le prove dei brogli di Danglars, con la complicità della moglie.

Così, mentre Eugenie e la sua maestra di canto lasciano furtivamente la casa proprio nel giorno del matrimonio, la polizia fa irruzione per arrestare i tre colpevoli di frode.

La vendetta contro Villefort sarà l'ultima per Edmond ma anche la più dolorosa e imprevedibile. Il conte di Montecristo confessa all'avvocato che sa per certo che non è stata Valentine ad avvelenare la nonna: una sua cameriera infatti ha visto Eloise, la seconda moglie di Villefort, rubare una fialetta di brucina dal laboratorio del conte.

Dopo essere andato a trovare la figlia in carcere, dopo aver trovato la fialetta incriminata in casa sua, Villefort prende la sua decisione: denuncerà Eloise e farà scagionare Valentine perchè "la legge deve essere applicata a tutti".

Il Conte di Montecristo: il destino dei personaggi nel finale (e le differenze con il romanzo)

Proprio nel giorno in cui, durante il processo contro Gaston, ha scoperto che quel ragazzo è quel figlio che credeva di avere eliminato 16 anni prima, Villefort, tornato a casa, trova un macabro spettacolo: Eloise, per timore della condanna, ha ucciso se stessa e il figlioletto. Quando Edmond sopraggiunge, non può fare a meno di dolersi per ciò che le sue azioni hanno comportato.

Dopo aver consumato la sua vendetta, Dantès congeda Iacopo e tutti coloro che fin qui l'hanno sostenuto nel folle piano. Ora ha bisogno di ritrovare se stesso, per questo viaggerà. La prima tappa è Marsiglia, dove ritrova l'amata Mercedes.