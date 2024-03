Grande Fratello, Greta Rossetti torna su Instagram: 'Grazie per il sostegno' ma nessun accenno a suo fratello

Anche Greta Rossetti è tornata sui social dopo la fine del Grande Fratello. L'ex tentatrice, arrivata ottava nella classifica finale del reality show, ha salutato i fan su Instagram e li ha ringraziati per il sostegno. Greta non ha fatto nessun accenno al fratello Josh, protagonista, in negativo, del dopo reality.

Greta Rossetti torna sui social dopo il Grande Fratello

Quando Greta Rossetti è entrata nella casa del Grande Fratello, la sua relazione con Mirko Brunetti, iniziata a Temptation Island, era ancora in corso. Dopo la separazione dei due, Greta ha iniziato il suo percorso nella casa più spiata d'Italia, dove si è legata a Sergio D'Ottavi.

Grande Fratello, salvate Greta dagli 'esperimenti' social di sua madre "Avevo previsto tutto"

Il post su Instagram

Nel post pubblicato poco fa su Instagram, Greta ha salutato i suoi fan, decidendo di non fare nessun riferimento al resto della sua famiglia. "Dirvi GRAZIE per tutto il sostegno sarebbe riduttivo - ha scritto Greta - Vi ho letto, vi sto leggendo e vi leggerò sempre. Come immaginate non è stato un percorso facile, ma posso dire che ce l'ho fatta, e la cosa che mi appaga di più è sapere che mi avete letto, conosciuta ed amata per quella che sono e vi prometto che continuerò ad essere la GRETA che avete conosciuto"

Nessun riferimento a Josh e alla mamma Marcella

Come accennato, Greta, per il momento, non ha detto nulla né della madre né del fratello Josh. La madre, Marcella Bonifacio, nelle ultime settimane è stata protagonista di una serie di contenuti pubblicati su Instagram dove ha parlato, male, di Sergio D'Ottavi, e della sua relazione con Greta.

Josh Rossetti, invece, è diventato protagonista dopo il Grande Fratello, quando ha avuto un alterco con Massimo Varrese pochi minuti dopo la conclusione della finale. Durante l'incidente, ha colpito con calci e pugni l'automobile in cui si trovava l'attore de Il Bello delle donne.

Ieri, Josh Rossetti è stato querelato da Gabriele Parpiglia a seguito delle minacce proferite dal fratello di Greta durante una trasmissione radiofonica in diretta. Oggi, Monia La Ferrera, ex fidanzata di Massimiliano Varrese, ha deciso di lasciare Josh proprio a causa di questi comportamenti.