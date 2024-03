Grande Fratello: Monia La Ferrera chiude con Josh Rossetti: 'Riparto da me e dalle mie figlie”

La finale del Grande Fratello è stata la causa della rottura tra Monia La Ferrera e Josh Rossetti. Gli scatti d'ira del fratello di Greta, prima contro Massimiliano Varrese e poi con Gabriele Parpiglia, hanno spinto l'ex hostess a rompere il fidanzamento con Josh.

La fine della relazione tra Monia La Ferrera e Josh Rossetti

Monia La Ferrera ha annunciato la fine del suo fidanzamento con Josh Rossetti attraverso un comunicato pubblicato su Instagram. L'ex di Massimiliano Varrese e il fratello di Greta si erano conosciuti proprio durante una puntata del reality show.

In un post pubblicato su Instagram, Monia ha chiesto scusa per aver in qualche modo giustificato la violenza del suo compagno che, prima ha litigato con Massimiliano Varrese dopo la fine del Grande Fratello, e poi ha insultato Gabriele Parpiglia durante una trasmissione radiofonica.

Il messaggio di Monia

"Cari amici, voglio prendere un momento per riflettere e condividere con voi alcuni pensieri. Sono profondamente rammaricata per tutto ciò che è accaduto di recente e mi rendo conto di aver commesso un grosso errore di valutazione" si legge nel post su Instagram.

"Mi scuso sinceramente per non essere stata l'esempio che avrei voluto essere, sia per le mie figlie che per tutte le donne. Tuttavia, essere donna significa anche avere il coraggio di ammettere i propri errori e di fermarsi quando è necessario. Per me, questo è il momento di farlo.

"Riconosco di essere stata poco prudente, ma so che la mia forza principale, il mio motore, saranno sempre le mie figlie. Oggi, ho chiara la mia strada per me e per loro. Chiedo scusa a tutte le persone che potrebbero essersi sentite toccate da quanto accaduto, forse anche per esperienze passate, che questo episodio ha richiamato alla mente. Avete ragione: Nessuna donna deve giustificare la violenza da parte di un uomo, verbale, psicologica o fisica che sia".

"Forse nemmeno io ero consapevole di quanto questa avventura nel Grande Fratello mi avrebbe esposta al mondo dei social e alla vita delle persone. Sto imparando e so che dagli errori si cresce più forti. Grazie per il vostro sostegno e la vostra comprensione, grazie perché, anche le critiche che mi avete rivolto, sono sempre state costruttive e mai distruttive ed io in questo senso ho voluto coglierle, per ricostruire, ripartendo da me e dalle mie figlie".

La lite con Massimiliano Varrese

Dopo la finale del Grande Fratello, Josh Rossetti aveva litigato con Massimiliano Varrese che si era avvicinato alla sua ex fidanzata applaudendo e dicendole "Brava Brava". Poche ore prime di questo comunicato, Monia aveva scritto sui social di essere stata provocata dall'ex attore de Il Bello delle donne.

Massimiliano Varrese aveva appensa saputo che Monia, dopo essere uscita dal Grande Fratello si era fidanzazata con Josh, da qui il suo gesto.

Gli insulti a Gabriele Parpiglia

Nello stesso comunicato, Monia prendeva le distanze dagli insulti rivolti da Josh Rossetti al giornalista Gabriele Parpiglia durante una trasmissione radiofonica. Il fratello di Greta, preso dall'ira, aveva minacciato il suo interlocutore con frasi come "Milano è piccola" e "Io ti vengo a prendere, te lo sto dicendo in diretta. Tu sei abituato con chi fa televisione? Io sono abituato a spaccare i crani", parole che gli sono costate una denuncia da parte di Parpiglia

Dopo il post, Monia La Ferrera ha tolto il segui su Instagram a Josh Rossetti e ha cancellato tutte le foto di coppia dal suo profilo social.