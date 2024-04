Grande Fratello: Beatrice Luzzi fa il suo ingresso nella casa del GFVIP Albania per incontrare Heidi Baci

Beatrice Luzzi è stata forse la concorrente più amata dell'ultima edizione del Grande Fratello, nonostante si sia classificata al secondo posto. La sua fama ha oltrepassato i confini italiani, raggiungendo i Balcani. La produzione del Grande Fratello Vip albanese l'ha invitata a Tirana per fare una sorpresa a Heidi Baci, ex coinquilina di Cinecittà, ora protagonista del reality albanese nella sua versione VIP.

Heidi Baci e Beatrice Luzzi al Grande Fratello

Beatrice Luzzi: l'invito dal reality show albanese

L'amicizia tra Heidi Baci e Beatrice Luzzi è nata all'interno delle mura di Cinecittà, ma si è sviluppata paradossalmente quando Heidi, concorrente di origini albanesi, ha lasciato la casa per sfuggire alle pressioni di Massimiliano Varrese, come richiesto dal padre, che era arrivato nel giardino del Grande Fratello per farle una sorpresa, con l'intenzione reale di farle abbandonare il programma.

Una volta uscita dalla casa, Heidi ha capito che Beatrice era stata al suo fianco durante quei momenti difficili. Quando è tornata a Cinecittà, e Alfonso Signorini le ha chiesto di salutare una sola persona, Heidi ha scelto Beatrice, sorprendendo gli altri concorrenti, che non hanno mai compreso la reale natura del loro rapporto.

Grande Fratello Vip albanese: concorrente arrestato nella casa del reality show di Heidi Baci

Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello albanese, Heidi ha parlato spesso di Beatrice, raccontando come le fosse stata accanto. Parallelamente, a Cinecittà, Beatrice ha sempre speso belle parole per la sua ex compagna d'avventura.

Heidi Baci con il padre

Ora il Grande Fratello albanese VIP ha annunciato che Heidi riceverà una sorpresa nella prossima puntata: la ragazza potrà riabbracciare Beatrice. L'attrice ha confermato l'incontro sulla sua pagina Instagram. La Luzzi è già arrivata in Albania e, come mostrano alcuni video pubblicati sui social, è riconosciuta per strada e molti le chiedono il classico selfie.

In Albania, come sappiamo dai tempi del film Lamerica di Gianni Amelio, la nostra televisione è molto seguita, come dimostra l'affetto che Beatrice Luzzi sta ricevendo in queste ore per le strade di Tirana.