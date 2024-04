Grande Fratello, Beatrice Luzzi 'Vorrei condurre un programma dedicato alle donne e incontrare i miei fan'

Beatrice Luzzi si è classificata al secondo posto dell'ultima edizione del Grande Fratello, nonostante non sia stata la vincitrice del programma, l'attrice di Vivere è stata la concorrente che ha attirato maggiormente l'attenzione del pubblico, guadagnandosi tanti nuovi fan pronti a seguire i suoi nuovi impegni lavorativi.

Beatrice Luzzi dopo il Grande Fratello: Le speranze lavorative e la voglia di ringraziare di persona chi l'ha sostenuta

L'ex gieffina in un'intervista al settimanale Chi ha parlato del suo futuro lavorativo e della sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia, dove ha retto i tre quarti delle dinamiche del programma. Beatrice si vede alla conduzione di programma tutto al femminile: "Amo le donne e, non avendo figlie femmine, quando i miei figli portano a casa le loro amiche ci parlo per ore: hanno velocità, ritmo, ti raccontano le cose in maniera dettagliata, mentre i maschi ci mettono molto di più a dire mezza parola".

Beatrice Luzzi con i suoi figli al Grande Fratello

Riguardo alla sua avventura al Grande Fratello, l'attrice ha dichiarato: "Per me la Casa, nonostante le difficoltà, è stata anche una sorta di ricreazione. Al programma devo una cosa importante, ho potuto prendere una pausa dalle responsabilità quotidiane. Poi, in un certo senso, per difendermi, ho ripreso a lavorare".

Durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà, Beatrice ha dovuto affrontare la perdita del padre, motivo per cui ha dovuto lasciare lo show per alcuni giorni. "Aveva 86 anni e, da 4-5 anni, viveva in una camera, si muoveva poco, era stanco ha raccontato parlando del genitore - È stato un padre che ho amato molto, che mi ha cresciuta con grande indipendenza, mi ha parlato di tutto. È stato straziante vederlo stare male, a un certo punto non ha avuto neanche la forza di vedere i suoi nipoti che amava tantissimo".

Beatrice Luzzi con Giuseppe Garibaldi

Uno aspetto saliente della permanenza dell'attrice nel reality stato il suo rapporto con Giuseppe Garibaldi. I due coinquilini hanno avuto un breve flirt e numerosi litigi: "Io e Giuseppe ci stavamo perdendo momenti belli che non avrei potuto recuperare fuori. Lui non lo sapeva, ma io sì: la leggerezza, la possibilità di distrarmi dalle responsabilità della vita, era difficile da capire per un ragazzo", ha spiegato.

Beatrice Luzzi ha in programma di incontrare i fan che l'hanno sostenuta e permesso di superare un numero record di nomination: "Per prima cosa vorrei fare un grande ritrovo con le persone che mi hanno sostenuto in questi mesi", ha detto al settimanale, confermando quanto affermato prima di lasciare il Grande Fratello.