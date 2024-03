Grande Fratello, Josh Rossetti: calci e pugni all'auto di Massimiliano Varrese (Video)

Alla fine del Grande Fratello, mentre i concorrenti si apprestavano a lasciare lo studio per recarsi alle proprie automobili, Josh Rossetti, fratello di Greta, ha tentato di aggredire Massimiliano Varrese, colpendo con calci e pugni la sua vettura.

La sfuriata di Josh Rossetti: cosa è successo alla fine del Grande Fratello

L'edizione "senza trash" del Grande Fratello, richiesta da Pier Silvio Berlusconi ad Alfonso Signorini, si è conclusa con una rissa sfiorata. Grazie a video caricati su X da alcuni fan del programma, che attendevano i concorrenti fuori dagli studi televisivi, sono stati immortalati i momenti della furiosa reazione di Josh Rossetti.

Il fratello di Greta, attualmente fidanzato con Monia La Ferrera e ex di Massimiliano, ha iniziato col prendere a calci una porta e poi si è diretto verso l'auto di Massimiliano Varese, invitandolo ad uscire. L'ex attore de Il Bello delle donne, è rimasto nella sua vettura mentre Josh ha sfogato la sua furia sulla macchina, colpendola con calci e pugni.

Dopo essere stato fermato dalla sicurezza, il fratello di Greta è rientrato all'interno continuando a sfogare la sua rabbia, colpendo qualsiasi oggetto gli capitasse a tiro.

Il motivo dietro la tentata aggressione

In una diretta Instagram, Stefano Miele, come riporta Biccy, ha spiegato che Josh si è arrabbiato per un gesto di Massimiliano nei confronti di Monia La Ferrera. "Qui con me ho Monia che non ce la fa proprio più, è piena. Ma che cosa hanno fatto?". ha chiesto l', ex concorrente del programma. Monia ha raccontato che Massimiliano ha cominciato ad applaudire verso di lei, l'attore aveva appena saputo del fidanzamento tra la sua ex e Josh Rossetti.

"Avete sentito cosa è successo? In pratica Massimiliano ha iniziato ad applaudire verso Monia dicendo 'brava, brava, brava' e Josh si è arrabbiato. Però posso dire una cosa io? Non c'è giustificazione a tutto questo. E non si possono giustificare comportamenti violenti. Quindi dico no alla violenza", ha detto Stefano.

Monia La Ferrera era entrata nella casa del Grande Fratello proprio come ex di Massimiliano Varrese. Lei e Josh Rossetti si sono conosciuti negli studi del programma quando lui era stato ospite del Grande Fratello per fare una sorpresa a sua sorella Greta.