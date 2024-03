Grande Fratello, salvate Greta dagli ‘esperimenti’ social di sua madre 'Avevo previsto tutto'

Nell'ultima puntata del Grande Fratello il pubblico generalista ha fatto la conoscenza della mamma di Greta Rossetti. La signora Marcella era arrivata nella Casa più spiata d'Italia promettendo fuoco e fiamme, sui social aveva più volte parlato male di Sergio D'Ottavi, il concorrente del reality show con cui Greta ha iniziato, passo dopo passo, una conoscenza culminata anche nel primo bacio.

Le esternazioni della mamma di Greta

Le offese rivolte a Sergio, che hanno costretto lo staff del gieffino ad intervenire, non si sono ripetute sotto l'occhio attento delle telecamere di Canale 5. Sembrava che la ospitata al Grande Fratello avesse reso la mamma di Greta più ragionevole, purtroppo la signora, tornata in possesso del suo cellulare, ha iniziato a pubblicare una serie di post surreali.

I primi bersagli sono stati i fan di Sergio e Greta, i sergetti, che sono stati letteralmente mandati a quel paese. Non contenta, la signora ha iniziato ad inveire contro sua figlia, accusandola di essersi "Bruciata il cervello". Augurandosi la sua eliminazione "Ti porterò da uno psichiatra quando esci".

Marcella Bonifacio, questo il nome completo della signora, aveva poi attaccato Beatrice Luzzi che, parlando con Greta che si lamentava dell'atteggiamento di sua madre, aveva detto: "Le persone che sono di famiglia non necessariamente riescono a superare dei limiti personali, che sono delle volte essere l'egocentrismo e anche l'invidia. Anche se ti vogliono un mondo di bene".

Grande Fratello, Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi: Ecco il primo bacio! (Video)

Le offese a Beatrice

"Quell'altra lì, pettirosso, non ti permettere mai più di venire a dire che io sono gelosa di tua figlia. Quando esci ce la vediamo io e te! Rossa! Sai una volta alle rosse cosa facevano?", aveva affermato mamma Marcella in una delle sue storie riferendosi a Beatrice Luzzi, definendola: "Falsa, manipolatrice, egocentrica e rancorosa".

Oggi Marcella Bonifacio ha ripreso il telefono in mano per fare un'ennesima storia su Instagram, dove ha sostenuto che il suo è stato una sorta di esperimento sociale, per dimostrare la cattiveria che gira sui social. Dopo le sue storie, infatti, la signora, ha detta sua, sarebbe stata pesantemente attaccata.

Il test social

"Ieri ho fatto un test, perché volevo vedere veramente quanti di voi arrivavano a percepire e capire che io stessi recitando. Sapete perché? Perché sapevo che quei video andavano virali in quella maniera. Sapete perché l'ho fatto? Non perché io sia pazza", ha affermato.

"Io sono preparata a ricevere i messaggi terribili che hanno scritto dappertutto. L'ho fatto perché voglio combattere questa battaglia sulle persone più deboli, sulle persone che non sono preparate. Vi ricordo Vincent, che si suic.dò in live".

E ancora: "Ora vi faccio una domanda: una persona che istiga, è giusto che venga attaccata con quelle parole? A prescindere che una persona possa sbagliare, però secondo me, bisognerebbe un attimino limitarsi e pesare le parole perché siamo tutti umani e i social vanno utilizzati per costruire, non per distruggere nessuno. Per far ragionare le persone e migliorarle, non distruggerle".

Se si è trattato di un esperimento sociale, bisogna dire che il risultato è stato decisamente al di sotto delle aspettative dell'autrice. C'è da dire che sono pochi sui social a ritenere vera la versione data da Marcella Bonifacio, la maggior parte dei fan di Greta crede che sua madre stia cercando di rimediare ad un atteggiamento decisamente sopra le righe.