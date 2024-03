Grande Fratello, la mamma di Greta torna ad attaccare Sergio D'Ottavi dopo le nomination: 'Greta Scappa'

Come ampiamente previsto, la mamma di Greta è tornata a parlare dopo l'ultima puntata del Grande Fratello. Marcella Bonifacio ha attaccato nuovamente Sergio D'Ottavi, reo di non aver votato Greta nelle nomination per la finale. La scelta di Sergio non è stata condivisa neanche da Greta che dopo la puntata si è mostrata amareggiata per la decisione del coinquilino.

Le tensioni tra Greta e Sergio all'interno del Grande Fratello

Greta e Sergio all'interno del Grande Fratello hanno iniziato una relazione fortemente osteggiata dai familiari di Greta. Sia sua madre che suo fratello non vogliono che la ragazza si leghi al coinquilino che considerano manipolatore e strategico.

Nell'ultima puntata del Grande Fratello i concorrenti hanno dovuto scegliere un gieffino da mandare in finale, mentre Greta ha dato il suo voto a Sergio, lui non ha ricambiato preferendo votare Massimiliano Varrese.

Dopo la puntata, Greta ne ha parlato con Sergio, l'ex tentatrice si è risentita perché D'Ottavi, motivando la sua scelta, ha detto che lei non è riuscita a dimostrare la sua personalità. "Nella mia sofferenza l'ho dimostrato, perché io ho fatto un grande passo con la questione di Mirko e Perla. Io ho fatto una scelta di cuore, forse ti ho sopravvalutato, altrimenti in un momento del genere mi avresti dato sicurezza", ha replicato Greta.

Sergio le ha spiegato che la sua decisione riguardava solo il gioco: "In termini di gioco non te lo sei riuscita a godere perché eri bloccata nel tuo percorso personale" - ha affermato - "Per il percorso personale sei da finale, oggi sei una persona diversa ma in termini di gioco dico che Max merita la finale".

La madre di Greta continua la sua campagna contro Sergio

Come previsto da gran parte del pubblico che commenta il programma su X, la mamma di Greta non ha perso l'occasione per scagliarsi nuovamente contro Sergio. In una nuova storia di Instagram Marcella Bonifacio ha detto: "Comunque io non sbaglio mai, avete visto Gaspare? Il vostro Gaspare che doveva salvare Greta. Lei ha salvato Gaspare, ma lui non ha salvato Greta e questo cosa vi fa capire? Che io ho sempre ragione. Caz.o Greta, spero che il televoto flash ti faccia uscire, scappa, scappa".

Poco prima, durante un'intervista a Fanpage, la madre di Greta ha fatto un paragone tra Sergio e Michele Morrone e Eugenio Colombo, entrambi legati a Greta in passato: "Non credo che Sergio sia il suo tipo, anzi ci scommetto. Può avere delle caratteristiche che le piacciono ma conosco mia figlia. Non sono una persona che guarda solo l'aspetto fisico ma passare da Michele Morrone o Eugenio Colombo a Sergio...non avranno mai un futuro".