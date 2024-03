Grande Fratello, Monia La Ferrera difende John Rossetti contro Massimiliano Varrese: 'Ci ha provocati'

Il dopo Grande Fratello sta regalando al pubblico del reality show più emozioni di sei mesi di diretta: dopo la rissa sfiorata tra John Rossetti e Massimiliano Varrese, Monia La Ferrera ha rotto il silenzio difendendo il fratello di Greta, suo attuale fidanzato. John, nel frattempo, è stato denunciato da Gabriele Parpiglia.

Lo scontro tra John Rossetti e Massimiliano Varrese dopo il Grande Fratello

Riavvolgiamo il nastro e torniamo al giorno della finale del Grande Fratello, Alfonso Signorini aveva da poco proclamato Perla Vatiero vincitrice del reality show che fuori dagli studio è scoppiato il caos. Massimiliano Varrese ha appena saputo che Monia La Ferrera, sua ex fidanzata, ha iniziato a frequentare John Rossetti.

Massimiliano avrebbe applaudito la sua ex dicendole "Brava, Brava," a quel punto John ha iniziato a prendere a calci e a pugni l'automobile in cui era entrato Varrese, invitandolo a uscire per risolvere la questione "da uomo a uomo".

La spiegazione del fratello di Greta

Josh Rossetti sui social ha spiegato che Massimiliano aveva iniziato a provocarlo "La situazione mi è sfuggita di mano, la violenza non va usata. Ammetto di non aver contato fino a 10. Mi scuso con tutti quanti". Durante il parapiglia Josh ha spinto Monia: "Volevo soltanto allontanare la mia donna da una probabile rissa perché ero circondato da cinque buttafuori che volevano placare la situazione".

Lo scontro con Gabriele Parpiglia

Sulla questione è intervenuto anche Gabriele Parpiglia che dai microfoni di Radio Cusano, durante il programma Turchesando, ha criticato l'atteggiamento di Josh che aveva dichiarato che, nonostante le scuse, avrebbe rifatto tutto.

"Io sono cresciuto in mezzo alla strada - ha urlato Josh durante l'intervista radiofonica - Se ti devo cavare gli occhi, cavo gli occhi. Non me ne frega un caz.o. Non ti preoccupare che Milano è piccola. Gabriele, non fare il fenomeno - e ancora - Io ti vengo a prendere, te lo sto dicendo in diretta. Tu sei abituato con chi fa televisione? Io sono abituato a spaccare i crani. Mio padre ha fatto 15 anni di galera. Io ti taglio la testa, Gabriele. Non rompere i cogli.ni. Questo figlio di put.ana".

Monia La Ferrera durante la sua partecipazione al Grande Fratello

Dopo l'iniziativa di Parpiglia, che ha denunciato Josh, è arrivata la risposta di Monia La Ferrera, ecco quello che ha scritto sui social l'ex concorrente del Grande Fratello che ha accusato Massimiliano di averla provocata e si è dissociata dal comportamento del suo attuale fidanzato durante l'intervista a Gabriele Parpiglia.

L'intervento di Monia La Ferrera

"Ciao a tutti. Ho mantenuto il silenzio fino ad ora per cercare di metabolizzare il tutto e farmi chiarezza, per quanto possibile, ma ora sento il bisogno di esprimermi su quanto accaduto. Per mera esposizione dei fatti - ha scritto Monia La Ferrera su Instagram - Lunedì notte, dopo la puntata, siamo rimasti tutti nello studio per oltre un'ora. Nonostante la possibilità di confrontarsi, in quel frangente non è accaduto nulla. All'uscita dallo studio, quando eravamo circondati dai fan e fotografi, sono stata provocata in modo decisamente spiacevole con parole e applausi di scherno".

Sull'attacco di Josh Rossetti a Gabriele Parpiglia scrive: "Riguardo all'episodio avvenuto ieri durante il programma Turchesando, mi dissocio con dispiacere dalle frasi e dai toni estremamente gravi rivolti a Parpiglia. Tengo però a precisare che non sono persona coinvolta nei fatti. Vi prego quindi di rispettare questa situazione estremamente delicata per me e la mia famiglia".