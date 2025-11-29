Grande Fratello, Dolce Dona lascia il Big Brother Kosovo e vola in Italia: ecco quando entrerà nella casa

Dolce Dona, protagonista del Big Brother Vip Kosovo, sta per vivere un'avventura inaspettata: entrerà come ospite nella Casa del Grande Fratello italiano per una settimana. La notizia le è stata rivelata durante l'ultima puntata del reality, non prima di averle fatto uno scherzo 'crudele'.

Dolce Dona: dalle lacrime alla gioia

Momenti di forte tensione - poi una sorpresa inaspettata - per la content creator, alla gieffina kosovara era stato fatto credere di dover abbandonare immediatamente la Casa a causa di presunti problemi familiari e personali gravi.

In lacrime, si era sfogata con il coinquilino Klodian Mihaj - che il pubblico italiano conosce per la partecipazione al Too Hot To Handle Italia su Netflix -: "Non sto bene, ma spero che starò bene. Mi hanno detto che una volta uscita avrò 24 ore per decidere se rientrare o meno. Non ce la faccio a non piangere. Non stanno bene tutti a casa mia, è quello il problema".

Mattia scopre l'arrivo nella Casa di Dolce dal Big Brother Kosovo

Una volta raggiunto lo studio, durante l'ultima puntata del Big Brother Vip Kosovo, i conduttori Alaudin Hamiti e Jonida Vokshi le hanno finalmente svelato la verità: avrebbe preso un volo per Roma per entrare come ospite nella Casa del Grande Fratello italiano. La reazione di Dolce Dona è stata esplosiva: "Oddio santo aiuto, ragazzi che emozione, non vedo l'ora. Ma che bello, sono troppo felice".

Quanto resterà Dolce Dona al Grande Fratello

Secondo le indiscrezioni diffuse dagli stessi conduttori del reality kosovaro, Dolce Dona dovrebbe rimanere nella Casa italiana per circa una settimana. La data precisa del suo ingresso non è ancora stata ufficializzata, ma l'annuncio italiano è arrivato al termine della decima puntata del Grande Fratello, quando Simona Ventura ha svelato la sorpresa subito dopo la proclamazione di Giulia Soponariu come prima finalista.

Simona Ventura annuncia l'arrivo dell'ospite kosovara ai gieffini

La conduttrice, rivolgendosi a Benedetta, Mattia e Domenico, convocati nel confessionale, ha scherzato: "Visto che noi del GF siamo super ospitali, presto verrà a farvi visita un concorrente del Kosovo. Mi raccomando, non fatemi fare brutte figure! Ad esempio, sapete dove si trova il Kosovo?"

La risposta dei gieffini ha generato un momento esilarante: Mattia l'ha collocato in America, e nessuno dei tre ospiti in confessionale sapeva se si trovasse a est o a ovest dell'Italia. Nemmeno gli indizi di Ventura - che mostrava un articolo che parlava dell'uso dell'italiano nel reality kosovaro - sono bastati: i ragazzi hanno dimostrato scarsissime conoscenze geografiche.

Chi è Dolce Dona

Trent'anni, content creator kosovara, parla perfettamente italiano. Nel suo percorso televisivo ha raccontato di essere nata e cresciuta a Roma, da genitori kosovari immigrati in Italia negli anni '90. Al suo ingresso nel Big Brother Kosovo, Dolce Dona si era presentata così:"Sono qui per mostrare la vera me, senza filtri, senza maschere. Sono pronta a ogni tipo di sfida, a creare connessioni autentiche e a divertirmi come mai prima".

Oggi si appresta a vivere una nuova esperienza televisiva, questa volta nel reality italiano più celebre. Il suo ingresso ha già attirato l'attenzione dei gieffini: Donatella ha chiesto a Mattia e Domenico se la Casa Kosovara fosse pulita, mentre alcune ragazze, tra cui Rasha, hanno mostrato una sottile gelosia per la bellezza dell'ospite. Non sono mancate neppure alcune uscite infelici, come quella di Simone De Bianchi.