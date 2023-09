Grande Fratello al via su Canale 5: stasera parte il reality ma senza Giampiero Mughini

Questa sera, 11 settembre, su Canale 5, in prima serata, inizia la tanto attesa nuova edizione del Grande Fratello, che porta con sé alcune interessanti novità introdotte da Pier Silvio Berlusconi. Durante l'episodio di stasera, avremo finalmente l'opportunità di conoscere i partecipanti che varcheranno la soglia della casa più osservata d'Italia. Tra di loro, ci saranno alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, mentre altri saranno persone comuni, noti come i 'Nip' che non provengono dal mondo dell'intrattenimento. Tuttavia, a sorpresa, sembra che Giampiero Mughini abbia deciso all'ultimo momento di rinunciare alla partecipazione al reality show per motivi personali, come anticipato in anteprima da TvBlog.

Grande Fratello nuova edizione

Nella Casa del Grande Fratello si riaccendono le luci per una nuova edizione che promette di essere ricca di sorprese con l'ingresso di 21 nuovi concorrenti. Questa stagione, Alfonso Signorini sarà affiancato da un'unica opinionista, la giornalista e volto noto del Tg5, Cesara Buonamici. Nel frattempo, Rebecca Staffelli avrà il compito di raccogliere i commenti dei telespettatori sulle vicende che si svolgeranno nel corso del reality.

Nell'ambito della recente intervista a Verissimo, Alfonso Signorini ha dichiarato che questa edizione del Grande Fratello mira a ritornare alle sue radici, sia nel nome che nel format, mettendo al centro i concorrenti e le loro storie, cercando di offrire una visione più autentica del reality.

I sei concorrenti ufficiali

Ad oggi sono stati resi noti i nomi di sei concorrenti: l'olimpionico Alex Schwazer, le attrici Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares e i Nip Giselda Torresan, Letizia Petris e Vittorio Menozzi.

Dove vedere il Grande Fratello in televisione e in streaming

Il grande fratello va on inda su Canale 5, con la possibilità di seguirlo in streaming su Mediaset Infinity. Inoltre, il reality sarà trasmesso in diretta tutti i giorni su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt).

Ci saranno collegamenti in diretta dal lunedì al venerdì alle ore 12:30 e alle 19:10, mentre dal lunedì alla domenica sarà possibile seguirlo all'1 di notte. In aggiunta, ci saranno finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 16:10 in diretta nei giorni di puntata con Alfonso Signorini) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 13:00).