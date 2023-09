Grande Fratello: chi è Giselda Torresan l'influencer ecologista con più di 100mila follower

Il Grande Fratello di quest'anno prevede la partecipazione di concorrenti al di fuori del mondo dello spettacolo. Tra di loro, c'è Giselda Torresan, uno dei concorrenti Nip annunciati da TV Sorrisi e Canzoni. Vediamo chi è Giselda Torresan e perché conta su oltre 100.000 follower su Instagram.

Chi è Giselda Torresan del Grande Fratello

Giselda Torresan, nata il 18 giugno 1990 ad Asolo, ha intrapreso un percorso di studi presso il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Treviso e ha ottenuto la laurea in Scienze Ambientali all'Università degli Studi di Padova. Dopo un'esperienza come operaia in una fabbrica di componenti elettronici fino al 2019, Giselda ha abbracciato la sua passione per la montagna e la fotografia a tempo pieno.

Dove vive Giselda

Giselda attualmente, vive in una malga situata sul Monte Grappa, dove si prende cura degli animali e si dedica alla manutenzione della struttura. Questa malga è stata di proprietà della sua famiglia per quattro generazioni, ed è un luogo di grande significato per la futura gieffina che dall'11 settembre si troverà chiusa nella casa più spiata d'Italia. "In malga c'è da lavorare, quindi accendo la stufa, preparo la cena, do il cibo agli animali. Sotto le coperte, a fine giornata, lo scaldino ad acqua prepara le lenzuola belle calde, perché in camera non c'è il riscaldamento. E nemmeno il bagno, il wc è all'esterno come una volta", ha spiegato a Il Messaggero.

Grande Fratello: Chi è Vittorio Menozzi il concorrente Nip seguito da Giorgia Soleri

Giselda su Instagram è un'influencer ecologista

Giselda Torresan è un'influencer ecologista, nell'intervista al quotidiano romano ha raccontato: "Ho sempre avuto la passione della fotografia. Ho cominciato a pubblicare panorami di montagna, in seguito ho deciso di unire quei selfie che sono diventati il mio marchio di fabbrica. Momenti tra i sentieri o sopra una roccia, altre volte mentre faccio la polenta, oppure con i miei gatti. Ho avuto subito un grande riscontro dalla rete, i mi piace e i followers sono diventati virali, evidentemente queste immagini conquistano, sono lo specchio del mio spirito libero".

Perché Giselda partecipa al Grande Fratello

Durante la sua presentazione a TV Sorrisi e Canzoni ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a partecipare al Grande Fratello: "È un'occasione per mostrarmi come sono. Una persona vera, semplice, spontanea e genuina".

Giselda Torresan, inoltre, ritiene che questa sia un'opportunità per crescere, scoprire nuove sfaccettature di se stessa e forse anche innamorarsi. Non manifesta timore nel mettersi in gioco, esprimere le sue opinioni o difendere i suoi valori. La nuova gieffina afferma che la sua personalità è caratterizzata da sincerità, lealtà, solarità e positività e si dice fiduciosa nel poter contribuire positivamente agli altri e attende reciprocità.