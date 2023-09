Grande Fratello: chi è Letizia Petris, concorrente Nip del reality 'amica' di Can Yaman

Le porte della casa del Grande Fratello stanno per riaprirsi, tra le grandi novità di questa edizione c'è il ritorno dei concorrenti Nip nella casa più spiata d'Italia. Tra i nuovi gieffini che non appartengono al mondo dello spettacolo ne sono stati annunciati tre, Vittorio Menozzi, Giselda Torresan e una terza che oggi conosceremo meglio. Ecco chi è Letizia Petris, quali sono i motivi che l'hanno spinta a partecipare al reality e la polemica per lo scatto con Can Yaman.

Chi è Letizia Petris

Letizia Petris, 24 anni, residente a Riccione e fotografa di professione, è una nuova concorrente del Grande Fratello. Dalla sua biografia su Instagram, apprendiamo che ha conseguito una laurea in Comunicazione Digitale. Per ora, non abbiamo informazioni sulla sua vita sentimentale, anche se su Instagram ci sono alcune sue foto con Andrea Contadini, ma risalgono al giugno 2021, è probabile che nei prossimi giorni scopriremo ulteriori dettagli sulla sua sfera personale.

Letizia Petris sui social

Per chi fosse interessato a seguire Letizia Petris sui social media, il suo nome utente su Instagram è @letipetris_. Quando Aldo Vitale, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, ha annunciato la partecipazione di Letizia al Grande Fratello, la fotografa contava 14.800 follower. Oggi, il numero dei suoi fan è cresciuto a 25.900. Sul suo profilo social, Letizia condivide numerosi scatti legati alla sua professione e alla sua vita quotidiana.

A Riccione, Letizia Petris collabora con il Samsara Beach, dove svolge il ruolo di fotografa ufficiale e si occupa anche delle dirette su Twitch.

Perchè Letizia Petris partecipa al Grande Fratello

Nel giorno della presentazione dei primi concorrenti ufficiali, Tv Sorrisi e Canzoni ha anche riportato le prime dichiarazioni dei nuovi partecipanti al Grande Fratello. Letizia ha spiegato il motivo per cui ha deciso di partecipare al reality show: "Ho scelto di farlo perché credo di meritarmelo. Ho fatto molti sacrifici e credo che questa esperienza possa rappresentare una sorta di rinascita per me."

Pregi e difetti di Letizia Petris

Letizia Petris, come già detto, non proviene dal mondo dello spettacolo, ma è interessante notare che su Instagram conta tra i suoi seguaci anche personaggi noti come Giordano Mazzocchi, ex corteggiatore del dating show Uomini e Donne, e Luca Vetrone, il tiktoker beneventano che ha partecipato a L'Isola dei Famosi. Tuttavia, siamo comunque in grado di conoscere i suoi pregi e difetti, così come li ha condivisi con il magazine.: "Un mio difetto è che sono molto permalosa. Un pregio è che credo molto nei sentimenti". Nella casa più spiata d'Italia sentirà la mancanza del suo orsacchiotto di peluche.

Letizia Petris amica di Can Yaman?

Nei giorni scorsi, Letizia Petris è stata oggetto di polemiche a causa di una foto scattata circa un anno fa. In questa immagine, la futura partecipante del Grande Fratello è stata fotografata alla Mostra del Cinema di Venezia del 2022 abbracciata e in posa accanto all'attore Turco Can Yaman.