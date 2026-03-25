Shaila Gatta nel suo libro: "Il GF mi ha spinto verso Lorenzo, Javier si è vendicato"

Il sipario sul Grande Fratello 18 di Shaila Gatta è calato il 31 marzo 2025, ma le polemiche continuano. L'ex velina di Striscia la Notizia e ballerina di Amici, ha deciso di riprendere in mano la narrazione della sua turbolenta esperienza nella Casa. Lo ha fatto attraverso le pagine del suo libro autobiografico, dal titolo emblematico: Fuori onda. Come ho trasformato le cadute in passi di danza.

All'interno del volume, Shaila analizza lucidamente il triangolo che ha tenuto incollati i telespettatori, non risparmiando critiche durissime ai suoi ex compagni di viaggio, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez.

Lorenzo Spolverato e il 'Vecchio Schema'

Nonostante la passione travolgente mostrata davanti alle telecamere, il rapporto con Lorenzo Spolverato viene oggi descritto da Shaila sotto una luce cupa. L'ex concorrente definisce il modello milanese come un "vecchio schema", un errore comportamentale in cui è ricascata: "Uno rappresentava il vecchio schema da cui avrei dovuto prendere le distanze, invece di usarlo come appiglio erotico ed emotivo."

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta dopo il Gran Hermano

Ricordiamo che la loro storia si era conclusa proprio durante l'ultima puntata del reality, con Shaila che aveva troncato definitivamente definendo la relazione "tossica".

La scelta del Grande Fratello e la reazione di Javier Martinez

È stato il viaggio in Spagna a cambiare tutto. Shaila confessa che la produzione ha giocato un ruolo chiave nel definire il suo destino sentimentale: "Per il Grande Fratello ero decifrabile come una password troppo facile. Non mi decidevo? Lo ha fatto il programma, spedendo me e il vecchio schema al Gran Hermano".

Javier

In quel contesto, la ballerina si è sentita "spinta" verso Lorenzo, un ricongiungimento con il passato che ha poi portato alle dolorose consapevolezze finali e alla rottura definitiva nell'ultima puntata. Se Lorenzo era il passato che ritornava, Javier Martinez rappresentava la novità che Shaila avrebbe voluto esplorare seriamente.

Nel libro, Shaila accusa il pallavolista argentino di aver reagito male all'inizio della sua relazione con Lorenzo durante la parentesi al Gran Hermano: "Ero dispiaciuta per il nuovo schema (Javier), che preso dalla gelosia, non ha impiegato molto prima di diventare vendicativo e spifferare la nostra intimità, arrivando perfino a farmi body shaming."

Il Rogo dei coinquilini

Ma il dolore più grande per la ballerina sembra essere arrivato dal resto del gruppo. Shaila descrive un clima di ostilità quasi insostenibile una volta rientrata in Italia dalla Spagna, parlando di un vero e proprio tradimento da parte di chi considerava amico: "Quelli che fino a una settimana prima erano amici d'avventura erano diventati sconosciuti e inaspriti. Avevano acceso il loro fuoco per me, ma con l'intento di mandarmi al rogo."