Grande Fratello: Chi è Vittorio Menozzi il concorrente Nip seguito da Giorgia Soleri

Il prossimo lunedì 11 settembre 2023, Vittorio Menozzi varcherà la famosa porta rossa per fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. È uno dei tre concorrenti Nip annunciati la scorsa settimana da TV Sorrisi e Canzoni. Ecco chi è Vittorio e alcune delle prime dichiarazioni che ha rilasciato in veste di gieffino.

Chi è Vittorio Menozzi

Vittorio Menozzi è un concorrente Nip della prossima edizione del Grande Fratello. Nato il 25 aprile del 2002 a Parma, sotto il segno zodiacale del Toro, ha molte interessanti sfaccettature nella sua vita.

Nonostante la sua giovane età, Vittorio è già laureato in Ingegneria gestionale e gestione industriale, laurea conseguita presso l'Università della sua città natale. Ma le sue aspirazioni non si limitano al mondo accademico: ha anche intrapreso una carriera nel settore della moda, lavorando come modello. Il giovane gieffino ha avuto l'opportunità di sfilare per rinomati brand come Dolce&Gabbana e Missoni, dimostrando un grande potenziale nel mondo della passerella.

Vittorio fa parte dell'agenzia Trend Models, è alto 186 centimetri, ha occhi e capelli marroni.

Il nuovo concorrente del Grande Fratello ha un profilo Instagram con oltre 7.000 follower, tra i suoi fan c'è anche Giorgia Soleri, ex fidanzata di Damiano dei Maneskin. Su TikTok, dove è anche creator di contenuti, conta quasi 12 mila follower. Spesso registra video in cui canta accompagnato dal suono della sua chitarra

Per quanto riguarda la sua vita personale, non avendo alcuna notorietà nel mondo dello spettacolo, non abbiamo informazioni disponibili. Inoltre, dai suoi profili social non emergono immagini o indizi che possano far pensare a una relazione sentimentale.

Perche partecipa al Grande Fratello Vip

A Tv Sorrisi e Canzoni, Vittorio ha raccontato il motivo che lo ha spinto a partecipare al reality. "Partecipo perché sono curioso. Mi piace l'idea di confrontarmi e creare nuovi legami e amicizie con persone diverse da me. Sono un ragazzo competitivo e amo ascoltare e confrontarsi con le persone. Mi mancherà suonare la chitarra".

La sua vita nel mondo della moda

A proposito del suo lavoro di modello, su Il Messagero si legge una sua dichiarazione: "Amo fare il modello perché si viaggia tantissimo, adesso sono a Bologna, domani a Prato, dopo domani sarò a Monza. Questo è un tipo di lavoro che puoi fare anche mentre stai studiando e questo è perfetto, io stesso sto studiando ingegneria. Questo lavoro non ha orari fissi e ti dà l'opportunità di portare avanti la tua carriera universitaria. Inoltre ti dà un certo grado di indipendenza economica ed è un lavoro il più lontano possibile dall'essere noioso, è costantemente diverso di giorno in giorno: ci sono campagne, shooting, sfilate.. Infine è un ambiente che ti insegna tanto, conosci un sacco di persone e interagisci con loro".