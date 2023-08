Grande Fratello, Giulia Salemi sarà sostituita da una 'figlia d'arte': ecco chi è

Il Grande Fratello ha trovato la sostituta di Giulia Salemi: l'esperta social della nuova stagione sarà Rebecca Staffelli, nota per essere speaker di Radio 105 e figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la notizia. Per il momento ancora non confermata, l'indiscrezione è stata svelata da TvBlog.

Un'edizione completamente rinnovata del GF quella che partirà, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, il prossimo 11 settembre. Un'unica opinionista, Cesara Buonamici, e regole tutte nuove. Nell'opera di stravolgimento cominciata da Piersilvio Berlusconi al motto di "al bando il trash" non è finito travolto il conduttore, che sarà ancora Alfonso Signorini, ma molti possibili concorrenti sì: niente influencer, niente volti (e non solo) noti su OnlyFans, no a vip veri o presunti che abbiano da poco partecipato ad altri reality. In tutto ciò non è chiaro se Giulia Salemi abbia deciso di abbandonare sua sponte o se, come hanno malignato in molti, tra cui l'ex concorrente Salvo Veneziano, sia stata elegantemente accompagnata alla porta. Di sicuro il suo ruolo non è stato cassato, anzi si è lavorato per trovare una sostituta, individuata in un volto già di casa a Mediaset. Secondo TvBlog, la figlia di Valerio Staffelli avrebbe battuto in dirittura d'arrivo Mariasole Pollio, in queste settimane sul palco di Battiti Live insieme ad Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Chi è Rebecca Staffelli

Rebecca Staffelli, milanese, classe 1998, ha cominciato a lavorare in radio nel 2021 e oggi conduce 105 Night Express, il programma in onda dal lunedì al venerdì dalle 21:00 alle 23:00. Volto già noto per il pubblico di Amici di Maria de Filippi (dove è stata spesso ospite per giudicare gli allievi), nel 2018 ha esordito alla conduzione proprio grazie a Mediaset, su La5, con "Colpo di tacchi". Ha un fidanzato, Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne.