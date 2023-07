Grande Fratello, Cesara Buonamici ammette: 'Non è stata una mia scelta fare l'opinionista'

Il nuovo corso del Grande Fratello voluto da Pier Silvio Berlusconi ha permesso a Cesara Buonamici di accomodarsi sulla poltrona di opinionista unica del programma, condotto da Alfonso Signorini. Questo rappresenta un cambiamento epocale rispetto ai personaggi televisivi e non che hanno occupato quel ruolo in passato. Nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, il volto del TG 5 delle 20:00 ha raccontato che la richiesta le è arrivata direttamente dall'AD di Mediaset. Signorini, infatti, era orientato verso altri nomi.

Solo pochi giorni fa, un comunicato ufficiale di Mediaset ha confermato le voci che circolavano da qualche giorno: Cesara Buonamici diventerà opinionista del Grande Fratello. Nell'edizione attuale del programma, è stato rimosso il termine VIP dal logo.

Cesara Buonamici al Grande Fratello: la decisione di Pier Silvio Berlusconi

"Non ho deciso io, in realtà. L'azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me", ha detto Cesara Buonamici al quotidiano milanese. "Dopo decenni che vivi facendo un certo lavoro, poter arricchire non tanto il curriculum quanto la tua competenza professionale è una bella occasione. E poi se te lo chiede l'azienda per un programma di successo...", ha aggiunto. Come anticipato, la richiesta è arrivata da Berlusconi in persona: "È stata una conversazione semplice, c'è stata una rapida convergenza. Ci conosciamo da tanti anni, quindi la reciproca comprensione arriva in fretta", ha chiarito Cesara Buonamici.

Come cambia il ruolo dell'opinionista al Grande Fratello

Cesara Buonamici avrà un programma intenso e impegnativo poiché si sdoppierà tra due importanti ruoli su Canale 5. Alle 20:00, sarà la conduttrice del TG5 della sera, fornendo notizie e aggiornamenti ai telespettatori. Subito dopo, si sposterà negli studi di Cinecittà per affiancare Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista nel Grande Fratello, il reality show di Mediaset.

Il suo compito nel reality, che partirà a settembre, sarà quello di commentare gli avvenimenti all'interno della casa, analizzare le dinamiche tra i concorrenti e condividere le sue opinioni sull'andamento del gioco. Grazie alla sua esperienza nel mondo dell'intrattenimento e del giornalismo, Cesara porterà sicuramente un contributo prezioso e interessante alla trasmissione, arricchendo l'esperienza dei telespettatori con il suo punto di vista e le sue riflessioni.

"Il mio compito sarà proprio restare nel mio ambito giornalistico. Mi è stato chiesto di portare me stessa nel nuovo programma, non certo di essere altro - ha sottolineato - Non avrebbe senso. È evidente però che questa nuova posizione mi trova compressa tra due sentimenti. Da una parte esiste qualche preoccupazione per un impegno del tutto nuovo, in un campo nuovo, per temi nuovi. Dall'altra c'è la spinta a sperimentare un modo per rinnovarsi, per uscire da schemi consolidati e ritrovarsi in un'esperienza inedita, però con la fortuna del bagaglio precedente di decenni di lavoro giornalistico. Insomma aggiungo e non taglio".

Il Grande Fratello Vip senza trash

Il livello di trash del Grande Fratello Vip 7 ha fatto impallidire Pier Silvio Berlusconi che ha deciso di intervenire in prima persona. La prossima edizione sarà sicuramente diversa. A proposito del trash, la giornalista non ha dubbi "Ogni cosa dipende da come la fai. È la rete stessa che vuole rivedere questo format di successo, semplificando molto, lo vuole riportare alla freschezza delle origini".

Grande Fratello Vip 8: Rosanna Fratello prima concorrente del reality?

Cesara Buonamici e Alfonso Signorini

Molto si è discusso riguardo al rapporto tra Cesara Buonamici e Alfonso Signorini, poiché sembra che il direttore di Chi non abbia gradito il fatto che uno dei ruoli chiave del programma venga affidato a una persona al di fuori della sua cerchia. Tuttavia, la giornalista ha prontamente smentito tali rumor e ha chiarito che la sua partecipazione al Grande Fratello Vip è stata decisa in maniera indipendente e basata sulle sue competenze professionali.

"Tra me e Alfonso c'è una solida, antica amicizia, conto sul suo sostegno per inserirmi adeguatamente. Cercherò di portare l'esperienza accumulata negli anni come giornalista. Io stessa sarò spettatrice, con il compito di suggerire considerazioni che aiutino il telespettatore ad approfondire i temi e le personalità dei concorrenti", ha confermato Cesara Buonamici