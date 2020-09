Grand Hotel Excelsior: stasera su Rete 4 il film con Adriano Celentano e Carlo Verdone

Stasera su Rete 4, alle 21:27, va in onda Grand Hotel Excelsior, un classico della commedia anni '80 diretto, nel 1982, da Castellano e Pipolo. Con protagonisti Adriano Celentano, Eleonora Giorgi, Carlo Verdone, Enrico Montesano e Diego Abatantuono, il film racconta le storie di alcuni personaggi che si sviluppano proprio all'interno del Grand Hotel Excelsior.

Taddeus, interpretato da Adriano Celentano, è il burbero direttore dell'hotel, che sarà coinvolto in vicende amorose della signorina Vivaldi (Eleonora Giorgi) la quale, per colpa di un amore impossibile, proverà in tutti i modi a togliersi la vita.

La locandina di Grand Hotel Excelsior

Egisto Costanzi (Enrico Montesano) è un giovane vedovo cameriere dell'hotel che, vergognandosi della sua condizione, fa credere alla figlia Adelina di essere un ricco uomo d'affari, se non fosse che la ragazza deciderà di fare una sorpresa a Egisto in occasione del suo compleanno e si presenterà in albergo, dove crederà che il padre sia un cliente. Al Grand Hotel arriverà anche il pugile Pericle Coccia (Carlo Verdone) insieme al suo manager Bertolazzi per prepararsi ad un incontro ma Pericle intanto si innamorerà di Maria, la cameriera dell'hotel. Tra i clienti dell'albergo c'è anche il grande "Mago di Segrate" (Diego Abatantuono) dotato di grandi poteri paranormali. Riesce, infatti, prima dell'incontro, a predire al pugile Pericle Coccia la sua sconfitta sul ring leggendo il suo guantone.