Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile da oggi al cinema

Approda oggi 20 settembre nei cinema italiani Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile, adrenalinica pellicola ispirata all'omonimo videogame di successo. Distribuita da Eagle Pictures, Gran Turismo gode della presenza della star di Stranger Things David Harbour e del divo inglese Orlando Bloom, che affiancano l'emergente Archie Madekwe.

La trama è di quelle da sogno, nel senso che nel film si realizza il sogno di tutti i giocatori del videogame. Archie Madekwe interpreta, infatti, Jann Mardenborough, un giocatore di Gran Turismo che si trasforma da pilota virtuale ad asso delle corse nel mondo reale grazie alla GT Academy. Una storia di sogni che si realizzano, contro ogni probabilità per un lungometraggio ispirato a una storia vera.

Potenza e spettacolo a tutta velocità per un film tratto da una storia vera

Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile - Orlando Bloom in una foto del film

Diretto da Neill Blomkamp, noto per le pellicole fantascientifiche District 9 ed Elysium, Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile vede nel cast David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe e Takehiro Hira. Si segnala, inoltre, la presenza di Djimon Hounsou e della ex Spice Girl Geri Halliwell, da qualche tempo interessata a misurarsi più con la recitazione che con la musica, nei panni dei genitori di Jann.

Lo stesso Neill Blomkamp è rimasto profondamente colpito quando ha scoperto che la sceneggiatura capitatagli tra le mani raccontava una storia vera. Il vero Jann Mardenborough, pilota tester del team di Formula E, Nissan e.dams, dal 2018 al 2022, di recente è tornato a correre nella Super Taikyu Series, ma il suo vero obiettivo è fare ritorno a Le Mans.

La strategia registica per portare lo spettacolo delle corse sul grande schermo

Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile - Archie Madekwe in un primo piano

"Ho letto la sceneggiatura su richiesta di Sony e in primo luogo sono rimasto colpito da questo approccio nel raccontare la storia di un videogioco" ha confessato il regista all'Hollywood Reporter. "Conoscevo Gran Turismo come simulatore di corse, quindi non potevo credere che volessero davvero fare questo film finché non ho capito quale fosse l'approccio. E quando ho capito che era una storia vera, sono andato a cercare Jann Mardenborough e GT Academy, e sono rimasto sorpreso di non conoscerlo. Mi piacciono molto le auto con cui Jann correva allora, la Nissan GT-R, e sono anche un fan del gioco Gran Turismo. Quindi non potevo credere di non sapere niente di GT Academy e Jann, ma sapevo dello spettacolare incidente del Nürburgring solo perché ero un fan di quella vettura. E in quella comunità, tutti dicevano, 'Hai visto questo incidente d'auto assolutamente incredibile?' Quindi l'avevo visto, ma non sapevo che riguardasse Jann. Alla fine, ho pensato, 'Wow, me lo ricordo nel 2015'".

Per il suo film, Neil Blomkamp ammette di aver fatto ampio uso di effetti speciali, che lo hanno aiutato a confezionare un film dal look unico e ad alto tasso di spettacolarità: "Ogni volta che vedete gli attori in auto, vanno alla velocità a cui sembrano andare. Era davvero incredibilmente reale. Abbiamo usato anche un sacco di effetti speciali, non vanno sottovalutati perché hanno contribuito alla resa finale del film."