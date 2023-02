Harry Styles vince il Grammy Award 2023 per l'album dell'anno

Si è tenuta ieri sera l'edizione 2023 dei Grammy Awards, l'evento musicale più importante dell'anno. Una serata storica che ha visto Beyoncé entrare nell'albo dei record con il maggior numero di Grammy vinti da un'artista, ma la sorpresa è arrivata da Harry Styles.

Il cantautore britannico ha infatti vinto il Grammy per miglior album dell'anno con il suo Harry's House: si è trattato del terzo Grammy su ben nove nomination. Styles, visibilmente commosso, ha ritirato il premio e ha dichiarato le seguenti parole:

"Sono stato molto ispirato dagli artisti che sono qui con me in questa categoria, ho passato la mia vita, in diversi momenti della mia vita, ad ascoltare la loro musica da solo. Quello che va ricordato stasera è che nessuno di noi entra in uno studio per fare musica pensando a uno di loro. Però sono molto grato e voglio condividerlo con i miei collaboratori. Una cosa così non capita tutti i giorni".

Al momento non si conoscono i prossimi impegni cinematografici di Harry Styles, ma ci sono buone notizie per i fan della Marvel che hanno potuto assistere al suo debutto nei panni di Starfox (fratello di Thanos) nella scena post-credits di Eternals.

Marvel, Harry Styles commenta il suo debutto: "Sono davvero grato"

Il produttore dei Marvel Studios ha dichiarato che ci sono grandi piani per il personaggio di Harry Styles e numerose storie da raccontare. "Di certo non lo abbiamo preso soltanto per fargli girare una scena post-credits" aveva dichiarato in una passata intervista.