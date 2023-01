Harry Styles, il ritorno di Starfox nel MCU è già pianificato: "Non lo abbiamo ingaggiato solo per una scena"

Harry Styles tornerà presto nel Marvel Cinematic Universe? Come anticipa uno dei produttori, ci sono tante storie da raccontare su e con Starfox, e non è certo solo per una scena dopo i titoli di coda che il cantante e attore è stato chiamato all'appello.

È Nate Moore, noto produttore dei Marvel Studios, a ribadire ciò che in realtà sapevamo già benissimo, ovvero che il futuro è roseo per Harry Styles, interprete di Eros a.k.a. Starforx in Eternals.

Il personaggio, presentato agli spettatori tramite scena post-credit del film diretto da Chloe Zhao, è subito riuscito ad attirare l'attenzione di molti, suscitando non poca curiosità sia tra gli appassionati che conoscono le sue origini fumettistiche, sia tra chi segue le avventure Marvel sullo schermo.

"Di certo non abbiamo scelto Harry Styles solo per fargli fare un'unica scena post-credit" ha affermato Moore durante il podcast Deadline Crew Call, come riporta anche Screen Rant "Voglio dire, ancora, è un personaggio a cui forse sono fin troppo affezionato, perché ha avuto delle run complicate a livello cartaceo, ma... Ci sono ancora tante storie da raccontare su e con questo personaggio".

"È davvero affascinante" continua il produttore "Ha una connessione piuttosto interessante con Thanos, essendo fratellastri, poiché nati dallo stesso padre. E ha dei poteri davvero intriganti. È un personaggio complicato, ma molto divertente. E penso... Beh, avendo incontrato Harry Styles, posso dire che è affascinante proprio come lo vorresti. Non c'è nessun limite per questo personaggio in termini qualitativi una volta che potremo riportarlo sugli schermi".

Ora, dunque, non resta che attendere per scoprire come e quando Harry Styles farà la sua ricomparsa nel MCU. Secondo voi?