Ryan Gosling appare a sorpresa al SNL per presentare Harry Styles

Harry Styles è tornato a condurre il Saturday Night Live e, per l'occasione, ha potuto contare sul sostegno a sorpresa di Ryan Gosling.

L'attore canadese, infatti, ha ricambiato il favore ricevuto una settimana fa nello Studio 8H.

L'apparizione di Gosling al SNL

Il protagonista dell'atteso L'Ultima Missione: Project Hail Mary (di cui potete leggere la nostra recensione) ha infatti partecipato allo show televisivo per presentare la star della musica prima della sua performance dal vivo del brano Dance No More, tratto dall'album Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

Ecco il video:

Harry Styles, sabato scorso, era apparso sugli schermi per prendere appunti durante il monologo di Ryan Gosling.

Il giovane, diventato famoso in tutto il mondo grazie al gruppo One Direction, aveva scherzato rispondendo a una domanda dell'attore dichiarando: "Volevo osservare, prendere confidenza, visto che è passato un po' di tempo". Gosling aveva quindi replicato: "Potresti ascoltare sembrando meno cool? Penso che il tuo essere cool stia diventando un problema".

L'attore canadese ha quindi deciso di essere coinvolto nell'episodio di Saturday Night Live condotto dal cantante insieme a Paul Simon, che ha presentato la seconda performance musicale della serata.

Il legame tra Styles e Project Hail Mary

Nel film L'Ultima Missione: Project Hail Mary, in arrivo tra pochi giorni anche nelle sale italiane, è invece l'attrice Sandra Huller a cantare Sign of the Times, una delle hit di Styles.

Il lungometraggio è stato diretto da Phil Lord e Christopher Miller (Spider-Man - Un nuovo universo) e può contare su un cast composto anche da Sandra Hüller (Anatomia di una caduta, La zona d'interesse), Lionel Boyce (The Bear), Ken Leung (A.I. - Intelligenza artificiale), e Milana Vayntrub (A cena con il lupo - Werewolves Within).

Al centro della trama c'è Ryland Grace (Ryan Gosling), un insegnante che si risveglia senza avere alcun ricordo del suo passato mentre si trova nello spazio e inizia a ricordare i dettagli della sua missione prima di compiere un inaspettato incontro.

L'esperto in scienza, infatti, fa la conoscenza dell'alieno Rocky e i due devono imparare a comunicare per collaborare, formando così anche un'inaspettata e profonda amicizia che li cambierà profondamente.

I due, unendo le loro conoscenze e intuizioni, dovranno risolvere l'enigma della misteriosa sostanza che sta causando il collasso del Sole.