Harry Styles sulla morte di Liam Payne: "Affrontare la perdita di un amico è davvero difficile"

Harry Styles, dopo le esperienze sui set cinematografici come attore, sta per tornare protagonista nel mondo della musica con un nuovo album e, durante la promozione, ha avuto modo di parlare di Liam Payne, con cui ha condiviso il successo della band One Direction.

Mentre era ospite di Zane Lowe, il cantante ha parlato delle conseguenze della fama e del suo approccio alla vita dopo aver affrontato una perdita così importante.

Il lutto affrontato da Styles dopo la morte dell'amico

Rispondendo alle domande del giornalista, Harry Styles ha ammesso che in certi momenti è ancora in difficoltà nell'affrontare la perdita di Liam Payne. La star della musica ha sottolineato: "Penso ci sia stato un periodo quando è morto in cui ho realmente fatto fatica ad accettare quanto sia strano avere delle persone che in un certo senso condividono parte del tuo dolore. Si provano emozioni così forti per la scomparsa di un amico".

Payne ha perso la vita nell'ottobre 2024 e il tragico evento ha avuto un impatto sulla vita di Harry: "Perdere un amico è difficile, ma è ancora più difficile perdere un amico che, per molti aspetti, è come te. Ho visto qualcuno con il cuore più gentile che semplicemente voleva essere grandioso. Ed è stato un momento realmente importante per me per quanto riguarda considerare la mia vita e poter dire a me stesso: 'Okay, cosa voglio fare con la mia vita? Come voglio vivere la mia vita?".

L'artista ha quindi aggiunto: "Penso che il modo più grandioso con cui puoi rendere onore ai tuoi amici che muoiono sia vivere la tua esistenza al massimo. Come una persona super speciale e realmente triste".

Il ritorno nel mondo della musica

Harry Styles è tornato nel mondo della musica con l'album Kiss All the Time. Disco, Occasionally e, l'8 marzo sarà protagonista di uno speciale Netflix che mostrerà la performance live dei nuovi brani.

L'artista si esibirà dal vivo venerdì 6 marzo a Manchester per presentare le canzoni che compongono la tracklist del suo quarto album e lo show integrale, prodotto da Fulwell Entertainment, sarà poi disponibile in streaming.