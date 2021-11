Marvel, Harry Styles commenta il suo debutto: "Sono davvero grato"

Harry Styles ha commentato il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe durante un'intervista rilasciata a Dazed dopo l'uscita di Eternals nelle sale.

La star della musica, come ha rivelato la regista, era da tempo tenuto "sotto osservazione" da Chloé Zhao che aveva apprezzato la sua interpretazione in Dunkirk.

Se non avete ancora visto il nuovo film non proseguite con la lettura, la notizia contiene degli spoiler .

La star della musica Harry Styles è entrato in scena a sorpresa in una delle scene sui titoli di coda di Eternals che mostrava l'arrivo di Pip il Troll (con la voce di Patton Oswalt) mentre introduceva il principe di Titano e fratello di Thanos, ovvero Eros/Starfox che sembra voler aiutare Makkari (Lauren Ridloff), Druig (Barry Keoghan) e Thena (Angelina Jolie) dopo la scomparsa di Sersi (Gemma Chan), Phastos (Brian Tyree Henry) e Kingo (Kumail Nanjiani), presi dal celestiale Arishem.

Styles ha dichiarato: "Sono solo proprio alla fine, ma chi non è cresciuto volendo diventare un supereroe, sapete?". Harry ha aggiunto: "È stata un'esperienza grandiosa e sono così grato nell'aver avuto la possibilità di lavorare con Chloé Zhao".

La regista aveva recentemente spiegato che aveva proposto a Kevin Feige il nome dell'attore dopo averlo visto nel film diretto da Christopher Nolan: "L'ho tenuto d'occhio da quando l'ho visto in Dunkirk, ho pensato fosse davvero interessante. Dopo averlo incontrato mi sono resa conto che è quel personaggio, proprio come accaduto scegliendo gli altri membri del cast. C'è così tanto di Eros in lui".