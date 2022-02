Gotham Knights: il logo dello show annuncia l'inizio delle riprese

Dopo aver approvato la produzione del pilot, The CW ha svelato il logo della serie live-action Gotham Knights, in cui viene annunciata la data di inizio delle riprese, fissata per aprile 2022.

Gotham Knights è solo uno dei tanti pilot messi in cantiere da The CW, tra questi lo spinoff di Walker, Walker: Independence e il prequel di Supernatural The Winchesters.Un nuovo post del regista di Gotham Knights, Danny Cannon, offre un primo sguardo al logo con la data di inizio riprese del pilot.

In Gotham Knights, all'indomani dell'omicidio di Bruce Wayne, il suo figlio adottivo ribelle stringe un'improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman quando vengono tutti incastrati per aver ucciso il Cavaliere Oscuro. E in quanto criminali più ricercati della città, questa banda di disadattati rinnegati deve combattere per riabilitare il proprio nome. Ma in una Gotham priva della protezione di Batman, ben presto il crimine esplode rendendo la città il posto più pericoloso mai concepito. Tuttavia, la speranza alberga dai luoghi più inaspettati poiché questa squadra di fuggitivi si trasformerà nella nuova generazione di salvatori.

Sebbene il cast di Gotham Knights non sia stato ufficialmente confermato, voci recenti hanno portato i fan a ipotizzare che i personaggi di Dick Grayson /Nightwing, Stephanie Brown/Spoiler e Harper Row/Bluebird potrebbero far parte della serie. Gotham Knights sarà prodotta da Warner Bros. Television e Berlanti Productions.