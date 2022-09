Gotham Knights, annunciato l'inizio delle riprese per la nuova serie DC targata The CW

Il lavori sul set di Gotham Knights sono iniziati: la nuova serie DC prodotta dal network americano The CW è entrata in fase di produzione, e verranno adesso girati gli episodi che ne andranno a comporre la prima stagione.

Nonostante il debutto di un primo trailer di Gotham Knights qualche mese fa (con scene probabilmente appartenenti al pilot da cui sarebbe dipeso l'ordine a serie da parte dell'emittente), sapevamo che lo show non avrebbe fatto in tempo ad approdare su The CW per far compagnia alle serie annunciate per l'imminente stagione televisiva (come ad esempio il prequel di Supernatural The Winchesters), e infatti sembra che ci sia ancora ancora parecchio lavoro da fare.

A comunicarlo, come riportato anche da CBR, è la showrunner della serie Natalie Abrams su Twitter, che ci mostra anche il nuovo logo dello show con una foto dal set.

"Primo giorno di riprese per #GothamKnights! Forza, al lavoro!" si legge infatti nel tweet.

Da ciò che sappiamo su Gotham Knights, lo show non avrà connessioni con l'omonimo videogioco, ma avrà come protagonisti il figlio di Bruce Wayne e i figli di alcuni villain di Gotham intenti a smascherare il vero assassino di Batman in una Gotham orfana dell'Uomo Pipistrello.

Nel cast della serie troviamo Misha Collins, Olivia Rose Keegan, Anna Lore, Oscar Morgan, Rahart Adams, Fallon Smythe, Navia Ziralli Robinson, Tyler DiChiara e James Burke.