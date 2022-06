Gotham Knights: il primo trailer della serie The CW anticipa l'omicidio di Batman

Misha Collins domina il trailer della serie The CW Gotham Knights nei panni del Pubblico Ministero Harvey Dent mentre indaga sull'omicidio di Batman. Il trailer anticipa i temi del nuovo show che debutterà nel 2023.

Nel trailer il figlio adottivo di Bruce Wayne, Turner Hayes (Oscar Morgan), tiene una festa al maniero degli Wayne, ma all'improvviso Harvey Dent bussa alla porta portando la notizia che Batman è stato assassinato e rivelando così a tutti la vera identità del Crociato Incappucciato di Gotham City. Alcuni sospetti vengono interrogati: Duela (Olivia Rose Keegan), Harper Row (Fallon Smythe) e Cullen Row (Tyler DiChiara), che erano stati ingaggiati per fare irruzione nell'ufficio di Wayne, non per ucciderlo. Una cosa che li accomuna? I loro genitori sono i nemici di Batman, come il Joker. Alla fine, anche Turner viene arrestato come sospetto. I ragazzi uniscono le forze, facendosi chiamare Gotham Knights, per dimostrare la loro innocenza e ripristinare la giustizia a Gotham.

Gotham Knights unisce i personaggi della DC Comic con i personaggi creati per la serie. Anna Lore interpreta l'amato personaggio dei fumetti Stephanie Brown, che compare brevemente nel trailer. E Navia Robinson è molto presente nel trailer nei panni di Carrie Kelley, che si rivela essere una delle poche persone che conoscevano l'identità di Batman, un fatto di cui era all'oscuro perfino suo figlio.

"Quindi sapevi che mio padre era Batman", dice Morgan a Robinson nel trailer. La sua risposta rivela dettagli ancora più emozionanti. "Sono diventata i suoi occhi e le sue orecchie. Mi ha chiamato la sua piccola robin".

Gotham Knights è interpretato anche da Rahart Adams ed è stato creato dagli sceneggiatori di Batwoman Natalie Abrams, James Stoteraux e Chad Fiveash. Non è collegato al videogioco Batwoman o Gotham Knights.