Gotham City Sirens, l'accordo tra Margot Robbie e Warner riaccende le speranze sul film DC?

Nelle scorse ore, Warner Bros. Discovery e la casa di produzione di Margot Robbie, la LuckyChap Entertainment, hanno rinnovato il loro accordo di collaborazione. Questo si tradurrà in numerosi progetti prodotti dall'attrice e in molti sperano nello sviluppo di Gotham City Sirens, progetto che era stato annunciato nel defunto DCEU.

La decisione arriva dopo il successo senza precedenti di Barbie, interpretato e prodotto dalla Robbie, che ha debuttato l'estate scorsa con un incasso da record e una montagna di consensi da parte della critica.

Al momento non si sa esattamente quali progetti potrebbero nascere da questo accordo tra la Warner Bros. e la LuckyChap, a parte il prequel di Oceans, già in lavorazione, che riunirà la Robbie e il suo co-protagonista di Barbie, Ryan Gosling. Una possibilità, che i fan appuntano desiderano vedere realizzata da anni, potrebbe essere una nuova apparizione della Harley Quinn della Robbie in un film sulle Gotham City Sirens.

Gotham City Sirens, il progetto nel DCEU

Il progetto di Gotham City Sirens è in cantiere essenzialmente da quando esiste un moderno universo cinematografico DC ed era stato concepito come spin-off del Suicide Squad del 2016. Inizialmente, il film sarebbe dovuto essere diretto da David Ayer, con Margot Robbie che avrebbe ripreso il suo ruolo di Harley Quinn insieme a nuove attrici nei panni di Poison Ivy e Catwoman.

Tuttavia, il progetto fu messo in pausa per dare la precedenza alla realizzazione del film Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), che vedeva Harley Quinn ancora più protagonista dopo Suicide Squad. Il flop di quel film e dei progetti successivi hanno portato alla chiusura anticipata del DCEU in favore dei nuovi DCU di James Gunn e Peter Safran.

C'è speranza per Harley Quinn nel DCU?

L'ultima apparizione della Robbie nei panni di Harley Quinn è stata nel film The Suicide Squad - Missione Suicida del 2021, scritto e diretto dal co-CEO dei DC Studios James Gunn. Le voci sul futuro di Harley dopo The Suicide Squad si sono già rincorse, soprattutto con l'idea di un film su Gotham City Sirens che sembrerebbe ancora in ballo.

La Robbie ha lasciato intendere che non ha ancora finito di interpretare Harley e che sta continuando a proporre alla Warner Bros. un progetto che la coinvolga insieme a Poison Ivy, membro delle Sirene. In precedenza, Gunn aveva twittato che inserire Harley in un altro progetto "non è una cattiva idea" e che era interessato a dirigere un film solista su Harley.

Harley Quinn, Margot Robbie: "Sto lavorando a un terzo progetto dedicato al personaggio"

In seguito ha confermato che il ruolo di Harley Quinn non sarebbe stato oggetto di recast nel nuovo Universo DC, anche perché al momento non ci sono piani per l'apparizione del personaggio in live-action.