Gotham Awards 2021: quattro premi per The Lost Daughter di Maggie Gyllenhaal tra cui miglior film

I Gotham Awards 2021, che premiano il cinema indipendente, tornano in presenza con una cerimonia a Manhattan e premiano The Lost Daughter di Maggie Gyllenhaal che si porta a casa quattro premi su cinque candidature tra cui quello per il miglior film.

Gotham Awards 2021: la vincitrice Maggie Gyllenhall, regista di The Lost Daughter

Maggie Gyllenhaal premiata per la miglior regia e miglior sceneggiatura, mentre a Olivia Colman va il premio per la miglior interpretazione nel film Netflix.

Tra gli attori premi anche per l'interprete di The Killing of Kenneth Chamberlain, Frankie Faison, emntre nella categoria tv trionfano Thuso Mbedu per La ferrovia sotterranea e Ethan Hawke per The Good Lord Bird.

Emilia Jones conquista il premio per la miglior rivelazione nel commovente film Apple Coda - I segni sul cuore, che vede anche la miglior performance per un attore non protagonista andare a Troy Kotsur. Emilia jones interpreta la figlia di una famiglia di pescatori i cui genitori e il fratello sono sordi. "Sian mi ha dato una possibilità", ha detto l'attrice, riferendosi alla regista Sian Heder. "Non conoscevo la lingua dei segni, non avevo mai cantato prima e non ho mai pescato".

Nelle categorie nonfiction, il film d'animazione danese Flee, candidato all'Oscar, ha vinto come miglior documentario, mentre Philly D.A. di Topic e Independent Lens ha vinto il premio per la serie nonfiction rivelazione. Drive My Car, vincitore della sceneggiatura a Cannes e candidato giapponese alla corsa agli Oscar, ha vinto come miglior film internazionale.

Di seguito la lista completa dei vincitori dei Gotham Awards 2021:

Miglior Film

The Lost Daughter Maggie Gyllenhaal, director; Osnat Handelsman Keren, Talia Kleinhendler, Maggie Gyllenhaal, Charles Dorfman, producers (Netflix)

Outstanding Lead Performance (ex aequo)

Frankie Faison in The Killing of Kenneth Chamberlain (Gravitas Ventures) Olivia Colman in The Lost Daughter (Netflix)

Outstanding Supporting Performance

Troy Kotsur in CODA (Apple)

Bingham Ray Breakthrough Director Award

Maggie Gyllenhaal for The Lost Daughter (Netflix)

Breakthrough Series (oltre 40 minuti)

Squid Game Kim Ji-yeon, Hwang Dong-hyu, executive producers (Netflix)

Breakthrough Series (meno di 40 minuti)

Reservation Dogs Sterlin Harjo, Taika Waititi, creators; Taika Waititi, Sterlin Harjo, Garrett Basch, executive producers (FX)

Breakthrough Nonfiction Series

Philly D.A. Ted Passon, Yoni Brook, Nicole Salazar, creators; Dawn Porter, Sally Jo Fifer, Lois Vossen, Ryan Chanatry, Gena Konstantinakos, Jeff Seelbach, Patty Quillin, executive producers (Topic, Independent Lens, PBS)

Outstanding Performance in a New Series (ex aequo)

Thuso Mbedu in The Underground Railroad (Amazon Studios)

Ethan Hawke in The Good Lord Bird (Showtime)

Miglior Documentario

Flee Jonas Poher Rasmussen, director; Monica Hellström, Signe Byrge Sørensen, Charlotte De La Gournerie, producers (Neon)

Best International Feature

Drive My Car Ryusuke Hamaguchi, director; Teruhisa Yamamoto, producer (Sideshow and Janus Films)

Best Screenplay

The Lost Daughter Maggie Gyllenhaal (Netflix)

Breakthrough Performer

Emilia Jones in CODA (Apple)