Gotham Award 2020: tutti e cinque i candidati a miglior film diretti da donne

Nella cinquina per il miglior film ai Gotham Awards cinque pellicole dirette da donne, candidature anche per il film Netflix I'm Thinking of Ending Things e per la serie HBO Watchmen.

Annunciate le nomination dei Gotham Award 2020 che danno il via alla lunga stagione dei premi: a sorpresa, tutti e cinque i candidati a miglior film sono diretti da donne.

Never Rarely Sometimes Always: una scena del film

Quest'anno i Gotham Awards compiranno 30 anni. Le candidature ai premi al cinema indipendente danno il via alla lunga marcia che ci condurrà fino alla Notte degli Oscar, fissata per il 25 aprile. La consegna dei Gotham Awards avverrà, invece, l'11 gennaio 2021, un mese dopo la tradizionale scadenza del primo lunedì dopo il Ringraziamento.

Come riporta Variety, per la categoria narrativa sono stati presi in considerazione 154 film, 138 dei quali usciti nel 2019. I documentari selezionati sono stati invece 128. per quanto riguarda le serie tv, sono state prese in considerazione 166 serie, un bel salto in avanti dopo le 122 del 2019 e le 144 del 2018. Da notare come, la giuria composta da critici e membri dell'industria, quest'anno abbia selezionato nella cinquina dei candidati a miglior film solo pellicole dirette da donne. Una di queste, Nomadland di Chloe Zhao, ha conquistato il Lone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia.

Di seguito la lista completa dei candidati ai 2020 Gotham Awards 2020:

Miglior film

"The Assistant"

"First Cow"

"Never Rarely Sometimes Always"

"Nomadland"

"Relic"

Miglior documentario

"76 Days"

"City Hall"

"Our Time Machine"

"A Thousand Cuts"

"Time"

Miglior film internazionale

"Bacurau"

"Beanpole"

"Cuties (Mignonnes)"

"Identifying Features"

"Martin Eden"

"Wolfwalkers"

Bingham Ray per il Miglior regista esordiente

Carlo Mirabella-Davis, "Swallow"

Rhada Blank, "The Forty Year Old Version"

Andrew Patterson, "Vast of Night"

Channing Godfrey Peoples, "Miss Juneteenth"

Alex Thompson, "Saint Frances"

Miglior sceneggiatura

"Bad Education," Mike Makowsky

"First Cow," Jon Raymond and Kelly Reichardt

"The Forty-Year-Old Version," Radha Blank

"Fourteen," Dan Sallitt

"The Vast of Night," James Montague and Craig Sanger

Miglior attore

Riz Ahmed, "Sound of Metal"

Chadwick Boseman, "Ma Rainey's Black Bottom"

Jude Law, "The Nest"

John Magaro, "First Cow"

Jesse Plemons, "I'm Thinking of Ending Things"

Miglior attrice

Nicole Beharie, "Miss Juneteenth"

Jessie Buckley, "I'm Thinking of Ending Things"

Yuh-Jung Youn, "Minari"

Carrie Coon, "The Nest"

Frances McDormand, "Nomadland"

Attore/attrice emergente

Sidney Flanigan, "Never Rarely Sometimes Always"

Jasmine Batchelor, "The Surrogate"

Kelly O'Sullivan, "Saint Frances"

Orion Lee, "First Cow"

Kingsley Ben-Adir, "One Night in Miami"

Serie rivelazione - Long Form

"The Great"

"Immigration Nation"

"P-Valley"

"Unorthodox"

"Watchmen"

Serie rivelazione - Short Form