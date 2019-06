Good Omens: David Tennant e Michael Sheen sono una coppia nello show? La loro reazione al fan shipping

Insieme alle ottime recensioni, Good Omens è divenuto oggetto delle teorie dei fan che si sono dati al fan shipping ipotizzando una relazione sentimentale tra i protagonisti Aziraphale e Crowley, interpretati da David Tennant e Michael Sheen. La risposta dei due attori non si è fatta attendere.

Good Omens: Michael Sheen insieme a David Tennant durante una scena della serie

"Hanno una relazione di dipendenza reciproca" ha spiegato David Tennant, prima di ammettere che ci sono molte cose dei personaggi che non sappiamo. "Non conosciamo nulla del loro privato. Sono esseri soprannaturali."

Michael Sheen ha sottolineato come Aziraphale e Crowley siano nemici per natura e non siano portati a dimostrare i loro sentimenti, di qualunque tipo essi siano, anche se all'occasione può capitare: "C'è molto non detto, che ogni tanto viene in superficie."

In precedenza Michael Sheen ha rivelato di credere fermamente che Aziraphale ami il suo amico infernale mentre David Tennant ha commentato che, essendo esseri celesti, non si possono paragonare le dinamiche tra i due a quelle tra mortali.

Anche lo showrunner Neil Gaiman, autore del romanzo da cui Good Omens è tratta, ha risposto a un fan su Twitter che gli chiedeva se la coppia angelico-demoniaca fosse gay specificando che il "termine non è accurato perché i personaggi non sono maschi umani". Gayman ha però aggiunto che i due "si amano senza dubbio alcuno".

