Good Omens 3: Aziraphale e Crowley di nuovo insieme per salvare la Terra nel trailer del finale

Il 13 maggio arriverà su Prime Video la stagione 3 di Good Omens, la serie tratta dal romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman che si concluderà con l'episodio speciale della durata di 90 minuti. Il trailer condiviso online regala le prime anticipazioni del ritorno sugli schermi dei personaggi interpretati da David Tennant e Michael Sheen.

Le anticipazioni rivelate dal trailer

Nel video condiviso online da Amazon si vedono gli angeli del Paradiso prepararsi per quello che chiamano il 'Secondo Avvento', ovvero la nuova reincarnazione di Gesù.

Nell'ultimo capitolo della serie Good Omens, l'angelo Aziraphale e il demone Crowley, interpretati da Michael Sheen e David Tennant, dovranno quindi unire le forze per salvare la Terra.

La fine della storia di Crowley e Aziraphale

Nel cast dell'epilogo dello show ci saranno inoltre Doon Mackichan, Gloria Obianyo, Liz Carr, Paul Chahidi, Quelin Sepulveda, Derek Jacobi e Bilal Hasna.

La regia della puntata finale è stata firmata da Rachel Talalay.

L'epilogo della storia è prodotto da Amazon MGM Studios, BBC Studios Productions e Narrativia, che rappresenta gli eredi di Pratchett.

La serie aveva debuttato nel maggio 2019, ottenendo poi il rinnovo per una seconda stagione che è arrivata sugli schermi nel luglio 2023. Nonostante il rinnovo per la terza stagione, Amazon ha poi dovuto cambiare i suoi piani a causa di alcune accuse di molestie sessuali rivolte a Neil Gaiman. Lo scrittore ha contribuito a scrivere l'epilogo della storia, ma non ha lavorato alla produzione.

L'autore, che era stato creatore e showrunner del progetto televisivo, avesse offerto di fare "un passo indietro" ad Amazon pur di dare ai fan, al cast e alla troupe la possibilità di poter chiudere il racconto tratto dal romanzo che aveva scritto con Pratchett.