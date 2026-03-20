Good Omens, dopo le accuse di violenza sessuale contro Neil Gaiman, la terza stagione viene svelata

Il ritorno di Good Omens non sarà come previsto, ma promette comunque di lasciare il segno. La terza stagione si prepara a chiudere la storia con un formato inedito, mentre una nuova immagine anticipa un Crowley decisamente fuori controllo.

Un Crowley più oscuro per un finale atipico

La prima immagine ufficiale della terza stagione di Good Omens riporta subito al centro della scena David Tennant nei panni del demone Crowley e lo fa con un'intensità che non passa inosservata. Il personaggio appare visibilmente alterato, quasi "ferale", suggerendo che qualcosa, nel fragile equilibrio tra Cielo, Inferno e Terra, si sia definitivamente incrinato.

Ma il vero elemento di rottura riguarda la struttura stessa della stagione. Quello che inizialmente era stato concepito come un capitolo conclusivo più ampio è stato ridimensionato a un singolo episodio di circa 90 minuti. Una scelta legata alle vicende produttive che hanno coinvolto il creatore Neil Gaiman, a seguito delle accuse di violenza sessuale emerse negli ultimi mesi. Nonostante ciò, il progetto mantiene una connessione diretta con le idee originali sviluppate insieme a Terry Pratchett, garantendo una continuità narrativa anche in un contesto complesso.

Il nuovo formato impone inevitabilmente un ritmo diverso, più concentrato, quasi da epilogo cinematografico. E proprio per questo, ogni elemento - dai personaggi alle dinamiche - dovrà trovare una sintesi efficace. L'immagine di Crowley sembra già suggerire una direzione: meno ironia, più tensione emotiva, come se il tempo per scherzare fosse ormai finito.

Aziraphale, il legame spezzato e la resa dei conti finale

Se Crowley appare fuori controllo, è impossibile non collegare questo stato al rapporto con Aziraphale, interpretato da Michael Sheen. Il finale della seconda stagione aveva lasciato i due personaggi in una posizione dolorosamente distante, dopo un momento di rara vulnerabilità: una confessione emotiva culminata in un bacio, seguita da una separazione inevitabile.

Aziraphale aveva accettato una promozione celeste proposta dal Metatron, mentre Crowley aveva scelto di restare sulla Terra, ma in solitudine. Questo distacco rappresenta il cuore emotivo del racconto, e la nuova stagione sembra destinata a confrontarsi direttamente con le conseguenze di quella scelta. L'espressione rabbiosa di Crowley potrebbe quindi riflettere non solo un conflitto esterno, ma anche una frattura interiore.

Parallelamente, la narrazione potrebbe espandersi verso uno scenario più ampio, con un possibile scontro finale tra Paradiso e Inferno, ancora una volta con la Terra come campo di battaglia. Un intreccio ambizioso, che dovrà trovare spazio in un unico episodio, aumentando la pressione su scrittura e regia.

A offrire un primo riscontro positivo è stato proprio Michael Sheen, che ha già visto il montaggio finale, descrivendolo così: "diretto brillantemente, interpretazioni splendide, nuovi look fantastici, un lavoro incredibile sotto ogni aspetto". Parole che suggeriscono un progetto curato, nonostante le difficoltà produttive.

Con l'uscita fissata per il 13 maggio 2026 su Prime Video, Good Omens si prepara quindi a chiudere il suo percorso con una forma diversa dal previsto, ma forse proprio per questo ancora più intensa. E al centro di tutto resta quella relazione sospesa tra angelo e demone, che potrebbe trovare - finalmente - una risposta definitiva.